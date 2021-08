Frank Carter & The Rattlesnakes estrenan ‘Go Get A Tattoo’, lo último de su próximo álbum

La formación de punk rock británica Frank Carter & The Rattlesnakes ha publicado Go Get A Tatto, el tercer adelanto de Sticky, su cuarto álbum de estudio que verá la luz el 15 de octubre. El nuevo sencillo llega casi cuatro meses después de My Town, el primer sencillo que publicaron junto a Joe Talbot de IDLES y un mes más tarde del segundo, Sticky, que se acompañó del anuncio de la publicación del álbum homónimo.

En Go Get A Tatto Carter y compañía se alían con el compositor de electro punk Lynks y se sitúan en un decrépito estudio de tatuajes. El tema es una oda a los tatuajes y al amor que siente por ellos el frontman Frank Carter. “Sin los tatuajes no sería la persona que soy, es una forma de acercarme a amigos, familia y fans, y me brinda conexiones íntimas con personas que luego derivan en memorias que pueden durar toda la vida”.

Carter, colmado de tatuajes por su cuerpo, siempre ha combinado su faceta musical como líder de The Rattlesnakes con una dedicación más o menos profesional como artista tatuador. El gran paso para consolidar su carrera en el arte de los tatuajes lo dio el 1 de marzo de 2020 cuando firmó el alquiler de Rose of Mercy, su primer estudio de tatuajes propio. Inevitablemente, tres semanas después tuvo que cerrarlo sin fecha de reapertura a causa de la pandemia. “Cuando esta pandemia global acabe viajaré más y tatuaré constantemente, porque el arte de tatuar es un don que debería ser compartido”.

Go Get A Tattoo es el tercer adelanto de Sticky, el último álbum de Frank Carter & The Rattlesnakes que se publicará el próximo 15 de octubre. Asimismo, los británicos pasarán en 2022 por Barcelona (8 de febrero), Santiago de Compostela (11 de febrero) y Victoria Gasteiz (12 de febrero) en su gira de presentación del disco.