Frank Carter & The Rattlesnakes publican un nuevo sencillo junto a Joe Talbot de IDLES

Los británicos Frank Carter & The Rattlesnakes han lanzado nuevo material de estudio tras su tercer álbum, End of Suffering (2019). Se trata del sencillo My Town, que se publica con la colaboración de la voz de IDLES, Joe Talbot. Por el momento no se ha hecho ningún anuncio sobre futuros álbumes de la banda, pero sí dejaron claro que habría que esperar una “nueva era de The Rattlesnakes“.

Carter, vocalista de The Rattlesnakes, comenta para NME: “Es fácil disociar cuando el problema es ajeno, pero cada uno de nosotros somos responsables de mantener las calles limpias, cuidar de nuestros vecinos y actuar con amabilidad y respeto mientras caminamos por la vida“. El tema fue compuesto tras el parón de la industria musical derivado de la pandemia. Carter y Dean Richardson querían canalizar “todas sus frustraciones y la crudeza de la ciudad” en nuevas composiciones.

Esta colaboración entre IDLES y Frank Carter & The Rattlesnakes surge de los problemas de salud mental de sus respectivos líderes de banda. La amistad entre ambos grupos se remonta al primer contacto que tuvieron, cuando Lee Kiernan, guitarra de IDLES, asistió a un concierto de The Rattlesnakes en Bristol. Más tarde, ese verano coincidían en un festival de Budapest. Frank Carter confiesa haber llorado tras haber visto la actuación de sus compañeros británicos: “Me emocioné muchísimo. Lo dan todo“. Desde entonces, ambas bandas han estado hermanadas.

El vídeo que acompaña al nuevo material muestra una representación trastornada de una ciudad y las relaciones entre sus cohabitantes. “Podemos mirar a esta ciudad y ver los bajos fondos, la suciedad, el desprecio, el trasfondo de odio y desesperación. Y entonces recordamos que My Town es igual que la tuya y que a nadie le importa un carajo“, reflexiona Carter. A su vez, insta a la concienciación individual de los ciudadanos a riesgo de, en caso contrario, “tener un gran problema“.

My Town debutará en directo mañana 29 de abril en el Twitch de Amazon Music Sessions Rock Scene. Para la actuación, Frank Carter & The Rattlesnakes serán teloneados por WARGASM. Aunque no haya expectativas a corto plazo de un nuevo álbum, no sería raro que la formación tocase material inédito en este directo virtual.