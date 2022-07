Frank Ocean estrena nueva música como banda sonora de su programa de radio

Para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de su álbum de debut Channel Orange, Frank Ocean ha estrenado dos piezas de música inédita en sendos episodios de su programa en Apple Music 1, Blonded Radio.

En el primero de los dos episodios, titulado Blonded Lucy In The Sky With Diamonds, se puede oír de fondo una banda sonora instrumental que ha sido producida por el propio Ocean, mientras que en el siguiente, Blonded Energy, también disfrutamos de fondo de otra pieza del artista. Ambos episodios están disponibles para escuchar desde este momento y podemos estar muy atentos a estas nuevas composiciones, así como las propias entrevistas.

No es la primera vez que Ocean aprovecha su programa para estrenar música, algo que ya hizo en su último especial navideño en el que sonó una nueva canción de casi 9 minutos.

Para los fans de la faceta más musical de Ocean, parece que nos tenemos que ir conformando con estas pequeñas sorpresas y algunos de los singles que va lanzando cada cierto tiempo, ya que nos tenemos que remontar a 2016 para encontrar su más reciente disco, Blonde, que salió cuatro años después de este Channel Orange del que este año se cumple su primera década.

Sobre Frank Ocean

Frank Ocean es un cantante, compositor, productor de discos, fotógrafo y artista visual estadounidense. Reconocido por su estilo musical único, sus composiciones introspectivas y elípticas, sus técnicas de producción poco convencionales y amplio rango vocal, Ocean se encuentra entre los artistas más aclamados de su generación. Los críticos de música le han atribuido el mérito de revitalizar el jazz y el R&B con influencias del funk, así como de promover el género a través de su enfoque experimental. Se le considera un artista representativo del R&B alternativo.

Entre los premios de Ocean se encuentran dos premios Grammy, un premio Brit para solista masculino internacional en 2013 y un premio NME al mejor artista masculino internacional en 2017. Fue incluido en la edición 2013 de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de Time y la edición 2017 de Forbes 30 Under 30.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Frank Ocean

Nostalgia, Ultra (2011)

Channel Orange (2012)

Blonde (2016)

