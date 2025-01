Franz Ferdinand presenta «Hooked», tercer adelanto de su próximo álbum «The Human Fear»

El nuevo sencillo de Franz Ferdinand, Hooked, es una muestra más de su característico sonido post-punk bailable, con una fuerte presencia de sintetizadores. La canción, que ya se ha convertido en un éxito en sus conciertos, es parte del sexto álbum de la banda, The Human Fear, que se lanzará el 10 de enero.

El álbum The Human Fear explora diversos miedos humanos y cómo estos definen quiénes somos. Kapranos explica: «Los mayores momentos de tu vida suelen implicar superar algún tipo de miedo. A veces es un miedo paralizante, pero cuando se supera, ¡es la mayor emoción del mundo!».

En los próximos días, Franz Ferdinand comenzará una serie de conciertos en tiendas del Reino Unido el 9 de enero, antes de embarcarse en una gira por el Reino Unido y Europa en febrero. Las fechas incluyen paradas en Lisboa, Madrid, Barcelona, Milán, Zúrich, Múnich, Berlín, Varsovia, París, Colonia, Amberes, Ámsterdam, Londres y Glasgow.

Franz Ferdinand, formada en Glasgow en 2002, rápidamente se convirtió en una de las bandas más influyentes del indie rock. Con su álbum debut homónimo en 2004, que incluye éxitos como Take Me Out y The Dark of the Matinée, la banda ganó reconocimiento internacional. Su segundo álbum, You Could Have It So Much Better, consolidó su éxito con temas como Do You Want To y Walk Away. A lo largo de los años, Franz Ferdinand ha experimentado con diversos estilos musicales, manteniendo siempre su esencia única y su capacidad para crear canciones pegajosas y bailables. Su último álbum, Always Ascending, se lanzó en 2018, y ahora, con The Human Fear, la banda promete una nueva etapa emocionante en su carrera.

