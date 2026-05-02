Fred Again.. convierte su universo «USB002» en una experiencia total con un mix de 108 horas y archivos creativos abiertos al público

Hay artistas que entienden la música como un espacio vivo, en constante mutación, y luego está Fred Again.., que directamente ha decidido abrir las puertas de su propio laboratorio creativo. El productor británico acaba de compartir un mix continuo de 108 horas construido a partir del material exclusivo que utilizó durante su gira USB002, una etapa marcada por colaboraciones, improvisación y una conexión casi ritual con su público. El resultado es un documento sonoro descomunal que funciona tanto como archivo emocional como testimonio de una era en la que Fred Again.. ha llevado su lenguaje electrónico a un nuevo nivel.

El mix, emitido en YouTube, recopila visuales y créditos de todos los artistas que pasaron por los 21 conciertos de la gira, además de quienes participaron en los 29 temas publicados durante el ciclo de USB002. Entre ellos aparecen nombres como Jamie T, Young Thug, Amyl And The Sniffers, Lil Yachty y muchos más, reflejando la amplitud de un proyecto que siempre ha funcionado como un espacio de encuentro. En palabras del propio artista, “solo quería documentar la experiencia increíble de tocar b2b con esta lista de personas tan alucinante. Una lista realmente increíble de seres humanos. A todos los que vinisteis a cada show, cada vez aprendo más que sois vosotros quienes los convertís en lo que son más que nosotros”.

En paralelo, Fred Again.. ha liberado los archivos creativos que dieron forma a la gira a través de una carpeta pública de Dropbox. Allí se encuentran pósters, diseños de vinilos, banderas, visuales, arte descartado, imágenes inéditas y stems visuales utilizados en los shows. Son, como él mismo los describe, los “bloques de construcción” de una etapa que apostó por la inmediatez, la espontaneidad y la participación directa del público, a quienes animó a guardar el móvil para vivir el momento a cambio de acceso posterior a vídeos y fotos.

El cierre de la gira llega acompañado de USB002 REMIXES, un álbum con siete reinterpretaciones de temas del proyecto, y de uno de los momentos más comentados del tour: la aparición del icono de Daft Punk, Thomas Bangalter, en el concierto de Londres, cuyo set ya está disponible en Apple Music junto a imágenes oficiales de la noche.

La ascensión de Fred Again.., del estudio en la sombra al fenómeno global de los directos

En apenas unos años, Fred Again.. ha pasado de ser un productor en la sombra a convertirse en uno de los nombres más influyentes de la electrónica contemporánea. Tras sus inicios colaborando con artistas de distintos géneros, su serie Actual Life lo situó en el centro del mapa gracias a un enfoque profundamente humano, basado en grabaciones cotidianas, voces anónimas y una sensibilidad melódica que conectó con una generación entera. Con USB001 y USB002, ha ampliado ese universo hacia un terreno más club, más físico y más colaborativo, sin perder su esencia emocional. Su discografía, que combina álbumes conceptuales, EPs y directos convertidos en fenómenos virales, demuestra una capacidad única para transformar experiencias personales en himnos colectivos. Hoy, Fred Again.. es sinónimo de comunidad, energía y una electrónica que late al ritmo de la vida real.

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