Friendly Fires han anunciado Dig Deeper, su cuarto disco y el primero en casi una década, junto al single de adelanto “Magnetic”. El álbum sale el 15 de enero de 2027 vía LAB Records y llega después de que el dúo ya diera la primera pista de su regreso el pasado agosto con “Lose All Your Friends”. El disco estará disponible en CD y en varias ediciones de vinilo, incluida una edición limitada exclusiva para tiendas independientes.

Casi diez años de dudas, y una pérdida en medio

Ed Macfarlane y Edd Gibson llevaban casi una década intentando cerrar este disco. Según ha contado el propio Macfarlane, llegaron a acumular un centenar de ideas que nunca vieron la luz y canciones terminadas que, aun así, no terminaban de sonar bien: «No teníamos claro cuál era el sentido de esto ni qué representábamos», ha explicado. En medio de ese proceso, el dúo se enfrentó también a la pérdida: la muerte de un amigo de juventud, y la de otro amigo cercano que falleció mientras terminaban de grabar el disco. Según han contado, eran cosas de las que Macfarlane y Gibson, pese a conocerse desde niños, nunca habían hablado abiertamente entre ellos hasta sentarse a hacer este disco juntos. Es, además, la primera vez que el dúo detalla públicamente ese tipo de pérdidas personales en una nota de prensa, algo que contrasta con lo hermético que había sido el grupo hasta ahora sobre su vida privada.

Volver a lo esencial

La salida del atasco no llegó añadiendo más capas, sino quitándolas. Macfarlane y Gibson se sumergieron en su propio archivo de ideas descartadas y en las influencias que los formaron desde el principio, soltando el control sobre un proceso que se había vuelto demasiado exigente consigo mismo. El resultado, según describen varias reseñas, bebe del Talking Heads y el New Order más clásicos, pasando por el sonido Balearic y el baggy de Madchester hasta el nu-rave de mediados de los 2000, una genealogía que conecta directamente con el pulso más crudo que ya adelantaba “Lose All Your Friends” cuando el grupo confirmó su reducción a dúo tras la salida del batería Jack Savidge. El propio disco, mezclado por James Dring, se mueve entre ese pulso baggy y el estallido eufórico de “Magnetic”, combinando ritmos hipnóticos, falsetes y estribillos expansivos que, según coinciden varias críticas, suenan más honestos que cualquier cosa que hayan publicado hasta ahora. «Es de la mejor música que hemos escritores», resume Macfarlane sobre el resultado final.

“Magnetic”, el single presentación

“Magnetic” es la carta de presentación del disco: un estribillo luminoso, con ecos evidentes de Talking Heads, que Macfarlane dedica a la dificultad de resistirse a una atracción que se sabe que no conviene seguir. «La atracción es una fuerza tan poderosa que puede estar fuera de nuestro control», explica la banda sobre el tema, que llega acompañado de un vídeo visualizador oficial.

Tracklist de “Dig Deeper”

“Lose All Your Friends”

“Leap of Faith”

“Gold Dust”

“Magnetic”

“Dig Deeper”

“Orbital”

“Silver Lining”

“Cuban Heels”

“SYOTOS”

“Catherine Wheel”

“Wear It Out”

Los próximos pasos

Antes de que llegue el disco completo, Friendly Fires tocarán una fecha íntima en el Moth Club de Londres el 24 de septiembre, y a partir de enero recorrerán varias ciudades europeas coincidiendo con la salida de Dig Deeper. Es la continuación natural de un verano ya cargado de directos, con pases en festivales como Lovebox y Truck y varias fechas como teloneros de Two Door Cinema Club, entre ellas el tramo por Nueva York y Boston que ya contamos en agosto, además de un hueco reservado en el cartel de Bugged Out en Londres este octubre.

Friendly Fires, casi dos décadas sin prisa

Formados en St Albans, Friendly Fires llevan casi dos décadas siendo una de esas bandas que nunca han tenido prisa. Su álbum de debut homónimo, publicado en 2008 y nominado al Mercury Prize, los convirtió de inmediato en referencia del indie-dance británico gracias a himnos de pista como “Paris”, “Jump In The Pool” o “Skeleton Boy”. Tres años después llegó Pala (2011), y en 2019, tras otra larga espera, publicaron Inflorescent, su tercer disco. Dig Deeper llega casi ocho años más tarde, ya convertidos en dúo tras la salida del batería Jack Savidge, cerrando el ciclo de silencios prolongados que ha definido a la banda desde el principio: solo vuelven cuando de verdad tienen algo que contar, y esta vez ese algo incluye, por primera vez, hablar abiertamente de lo que han perdido por el camino.

¿Qué te genera más curiosidad de “Dig Deeper”: la vuelta a sus raíces de indie-dance, o cómo suena una banda hablando de pérdida sin perder su vocación de pista de baile?

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