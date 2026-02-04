Friko aceleran el paso con un nuevo disco que promete subirles de categoría

El cuarteto de Chicago Friko vuelve a escena con ganas de dejar huella. Tras un par de años de crecimiento constante, la banda anuncia Something Worth Waiting For, su segundo álbum, que verá la luz el 24 de abril a través de ATO Records. El disco llega con novedades importantes: por primera vez trabajan como cuarteto estable, con Korgan Robb (guitarra) y David Fuller (bajo) sumándose al núcleo original formado por Niko Kapetan y Bailey Minzenberger. El salto de formato no es menor; según lo que se aprecia en el primer adelanto, Seven Degrees, la banda parece decidida a expandir su sonido sin perder la intensidad emocional que les ha caracterizado desde el principio.

El single llega acompañado de un vídeo en el que el grupo toca en una pista de tierra mientras un grupo de pilotos de coches teledirigidos compite a su alrededor, una imagen tan caótica como simbólica para una banda que siempre ha jugado con la tensión entre lo íntimo y lo explosivo. El álbum, producido por John Congleton, colaborador habitual de Mannequin Pussy y Angel Olsen, se grabó en su estudio de Los Ángeles y, según Kapetan, gira en torno a la idea del tránsito: “moverse siempre hacia algo que nunca terminas de alcanzar”. Una declaración que encaja con la trayectoria reciente del grupo, que en 2024 publicó su debut Where We’ve Been, Where We Go From Here, reeditado en versión deluxe a finales de ese mismo año, y que pasó buena parte de 2024 y 2025 girando por Europa, Reino Unido y Norteamérica.

Medios como Pitchfork ya situaron su debut entre los mejores discos de rock de 2024, un reconocimiento que consolidó a Friko como una de las bandas emergentes más prometedoras del indie rock estadounidense. Con Something Worth Waiting For, y un tracklist que incluye títulos como Guess, Still Around, Alice o la propia Something Worth Waiting For, el grupo parece dispuesto a dar un paso más en su evolución natural: más ambición, más músculo y, sobre todo, más personalidad.

Tracklist de Friko – Something Worth Waiting For

01 Guess

02 Still Around

03 Choo Choo

04 Alice

05 Certainty

06 Hot Air Balloon

07 Seven Degrees

08 Something Worth Waiting For

09 Dear Bicycle

Una banda en movimiento constante: la historia y evolución de Friko

La historia de Friko es la de una banda que ha sabido crecer sin prisa pero sin pausa, construyendo su identidad a base de sensibilidad melódica, guitarras tensas y una honestidad emocional que ha conectado con un público cada vez más amplio. Formados en Chicago por Niko Kapetan y Bailey Minzenberger, el proyecto comenzó como un dúo que se movía entre el indie rock más visceral y un lirismo introspectivo que recordaba, según medios como Pitchfork o Consequence, a la tradición emocional del Midwest. Su debut, Where We’ve Been, Where We Go From Here, publicado en febrero de 2024, fue recibido con entusiasmo por la crítica especializada, destacando su capacidad para equilibrar crudeza y belleza en un mismo gesto. La posterior edición deluxe, lanzada en noviembre de ese mismo año, reforzó la atención mediática y permitió que el grupo ampliara su base de seguidores durante sus giras europeas y norteamericanas.

La llegada de Korgan Robb y David Fuller en 2025 marcó un punto de inflexión. Convertidos en cuarteto, Friko encontró un sonido más expansivo y dinámico, lo que se refleja de lleno en Something Worth Waiting For. La producción de John Congleton añade una capa adicional de profundidad, potenciando tanto los momentos de explosión guitarrera como los pasajes más contemplativos. El nuevo álbum no solo consolida su crecimiento, sino que también abre la puerta a una etapa más ambiciosa, en la que la banda parece dispuesta a explorar nuevas texturas sin perder su esencia. Con dos discos en apenas dos años, giras internacionales y un reconocimiento crítico creciente, Friko se posiciona como una de las propuestas más interesantes del rock alternativo actual, una banda que, fiel a su propio discurso, sigue avanzando hacia algo que quizá nunca se alcance del todo, pero que siempre merece la pena perseguir.

