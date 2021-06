Fucked Up anuncia reedición en vinilo por el 10º aniversario de “David Comes To Life”

¿No tenéis la sensación, cuando leéis una noticia de este tipo, de que os hacéis viejos? Bien, allá vamos, y es que Fucked Up ha anunciado que su David Comes to Life, publicado inicialmente en el año 2011, se reeditará a través del sello Matador el 10 de diciembre.

Diez años hace ya desde que pudiésemos escuchar este trabajo, tercer en la discografía de los canadienses, que para esta ocasión se reeditará en un original vinilo de color amarillo, tras lo que vendrá una gira (por ahora norteamericana) para celebrarlo.

Si queréis saber más de este disco, podéis ver el siguiente mini-documental que sobre el mismo ha estrenado Robert Semmer. Apuntad la fecha, 10 de diciembre, para esta nueva pieza de coleccionista.