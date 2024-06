Fucked Up irrumpe con «Another Day»: Un álbum que redefine el hardcore

La banda canadiense Fucked Up ha anunciado su más reciente producción discográfica, Another Day, que sigue a su anterior trabajo One Day y destaca por la inclusión de colaboradores como Sam Bielanski, Pretty Matty, Charlie Manning Walker, Holden Abraham, D. Franklan y Danko Jones.

El sencillo principal, Stimming, viene acompañado de un videoclip hiperactivo que busca “representar la trascendencia de la música desde nuestro interior hacia una acción física”, según palabras de la banda. La canción es una oda al comportamiento autoregulador a través de la repetición, una metáfora de cómo la música y el movimiento físico pueden generar un espacio liberador y creativo.

Además del lanzamiento del álbum, Fucked Up ha revelado las fechas de su próxima gira por Norteamérica y Europa, prometiendo llevar su energía y su nuevo material a escenarios de todo el mundo.

Tracklist de Another Day

01 Face

02 Stimming

03 Tell Yourself You Will

04 Another Day

05 Paternal Instinct

06 Divining Gods

07 The One to Break It

08 More

09 Follow Fine Feeling

10 House Lights