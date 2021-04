Fucked Up lanza nuevo sencillo con Matt Berninger

La banda originaria de Toronto, Fucked Up, ha lanzado lo que podría ser su canción más ambiciosa hasta ahora. Con una duración de casi 22 minutos, Act Three, es parte de su nuevo álbum Year of the Horse, perteneciente a una serie de álbumes zodiacales que toman su nombre de los signos chinos.

A su vez, a lo largo de este nuevo tema, cuentan con la colaboración vocal de Matt Berninger de The National. Anteriormente la banda de hardcore punk había lanzado, por medio de su cuenta en Bandcamp el Act One y el Act Two de este nuevo álbum. Aunque aún se espera el Act Cuatro, pero aún no ha sido anunciada la fecha de su estreno.

Escucha a continuación este ambiciosa canción de Damian Abraham y compañía en la que también participan Maegan Brooks Mills y Tuka Mohammed.