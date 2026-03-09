Fucked Up llevan su ambición al límite con «Year Of The Monkey», dos nuevas piezas de más de media hora que expanden su saga zodiacal

El nuevo capítulo de la serie zodiacal de Fucked Up, Year Of The Monkey, es probablemente uno de los proyectos más desmesurados y fascinantes de su carrera. La banda canadiense continúa su tradición de publicar maxi‑singles dedicados a los signos del zodiaco chino, pero esta vez dentro de un proyecto aún mayor: Grass Can Move Stones, una serie de tres discos que ocuparán diez caras de vinilo y que conforman una narrativa conceptual con múltiples personajes e invitados.

Tras Year Of The Goat (publicado en diciembre), llega ahora Year Of The Monkey, previsto para junio, acompañado de dos nuevas composiciones que desafían cualquier estructura convencional: “Looking For Heaven And Not Finding It” (26 minutos) y “Before Us Tigers Stood” (27 minutos). Ambas piezas funcionan como viajes sonoros llenos de giros, cambios de ritmo y una energía que, pese a la duración, nunca cae en lo pretencioso ni en lo hermético.

El proyecto cuenta con un reparto coral de colaboradores que interpretan distintos personajes dentro de la historia: desde Dan Bejar (Destroyer) y Annie-Claude Deschênes (Duchess Says) hasta figuras clave del hardcore como John Brannon, Keith Morris, Jacob Bannon, Walter Schreifels o Chris Colohan. En el centro de todo, Damian Abraham encarna al Mono, mientras que Tuka Mohammed interpreta al “Good Goat”.

El proyecto zodiacal de Fucked Up lleva dos décadas expandiéndose como una especie de ópera punk experimental. Cada entrega combina narrativa, personajes, colaboraciones inesperadas y una libertad creativa absoluta. Year Of The Monkey parece ser uno de los puntos culminantes de esta tradición: piezas largas, densas, llenas de capas y con un enfoque casi cinematográfico.

Además del lanzamiento, Fucked Up acompañan esta etapa con una gira por Canadá y Reino Unido que incluye paradas en Kingston, Ottawa, Montreal, Toronto, Liverpool, Glasgow, Bristol, Brighton, Londres, Norwich, Nottingham y Manchester.

<a href="https://fuckedup.bandcamp.com/album/grass-can-move-stones-part-2-year-of-the-monkey">Grass Can Move Stones Part 2: Year of the Monkey de Fucked Up</a>

Fucked Up, una banda que convirtió el hardcore en un laboratorio creativo

Desde Hidden World (2006) y The Chemistry of Common Life (2008), Fucked Up han sido una de las bandas más innovadoras del punk contemporáneo. Su capacidad para mezclar agresividad, melodía, experimentación y narrativa los ha convertido en un grupo único dentro de la escena. Proyectos como David Comes to Life o la serie zodiacal han demostrado que el hardcore puede ser expansivo, conceptual y profundamente emocional sin perder fuerza. Year Of The Monkey continúa esa línea, reafirmando su estatus como una de las bandas más inquietas y ambiciosas del panorama internacional.

