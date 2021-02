Fucked Up anuncian un nuevo álbum, Year of the Horse

Fucked Up, la banda de punk de Ontario, han anunciado la salida de su noveno álbum dedicado al zodiaco chino, Year of the Horse. Además han compartido un adelanto, que se puede escuchar vía Bandcamp, de 19 minutos.

En 2017, Fucked Up lanzaron el último álbum de su serie Zodiac, Year of the Snake. Aunque su último álbum oficial de estudio salió en 2018, Dose Your Dreams.

Por ahora, se puede reservar el álbum en Bandcamp y se puede escuchar de forma gratuita su primera canción. El Acto 1 del Year of the Horse tiene una duración de más de 19 minutos. Se trata de una canción que mezcla varios estilos pero sin dejar de lado la marca de la casa, el hardcore con la inconfundible voz de Damian Abraham.

“Por el momento solo estará en Bandcamp. Ni Spotify, ni streaming. Anunciaremos el lanzamiento en formato físico en un tiempo” ha tuiteado la banda. Además han dedicado el lanzamiento a los cantantes de Power Trip y Iron Age, Riley Gale y Wade Allison, que fallecieron el año pasado.

A continuación os dejamos con el adelanto de 19 minutos que ha compartido la banda.