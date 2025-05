Fugazi lleva su legendario archivo en vivo a streaming: un regalo para fans nuevos y veteranos

La banda de post-hardcore de Washington, D.C., Fugazi, ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de que su extenso archivo de grabaciones en directo, conocido como Fugazi Live Series, llegará a plataformas de streaming y Bandcamp a partir del 2 de mayo de 2025. Este movimiento, del que nos hemos enterado por Billboard y Pitchfork, marca un hito tras 14 años de mantener estas grabaciones exclusivamente en el sitio web de Dischord Records. El lanzamiento inicial incluye dos actuaciones históricas: su debut el 3 de septiembre de 1987 en D.C. y su último concierto hasta la fecha, el 4 de noviembre de 2002 en Londres.

El archivo, que abarca más de 1000 conciertos entre 1987 y 2002, contiene cerca de 900 grabaciones grabadas por la banda y su audiencia, completas con fallos técnicos, charlas en el escenario y la energía cruda que definió a Fugazi. Según Dischord, se añadirán nuevos conciertos mensualmente en Bandcamp hasta finales de 2025, con planes de expandirse a otras plataformas de streaming aún no reveladas. Las Fugazi Live Series seguirá disponible en Dischord.com, junto con fotos, flyers y datos detallados de cada show. Guy Picciotto explicó en 2011 al New York Times que la banda optó por no pulir estas grabaciones, optando así por preservar su autenticidad: “Es todo, sin filtros. Recibes lo que hay.”

Formada por Ian MacKaye, Guy Picciotto, Joe Lally y Brendan Canty, Fugazi es célebre por su ética DIY, rechazando ofertas millonarias de sellos y manteniendo entradas a 5 dólares. Su decisión de abrir este archivo refleja su compromiso con la accesibilidad. En redes, los fans han celebrado la noticia, destacando la oportunidad de revivir la intensidad de Fugazi en directo, desde erupciones sónicas hasta momentos de introspección.

Fugazi: pioneros del post-hardcore y la ética DIY

Fugazi, formada en 1987 en Washington, D.C., por Ian MacKaye (voz/guitarra), Guy Picciotto (voz/guitarra), Joe Lally (bajo) y Brendan Canty (batería), es una de las bandas más influyentes del post-hardcore. Surgida de las cenizas de Minor Threat, Fugazi combinó la ferocidad del punk con texturas experimentales, creando un sonido inimitable. Su discografía incluye siete álbumes de estudio, desde 13 Songs (1989) hasta The Argument (2001), con discos destacados como Repeater (1990) y In on the Kill Taker (1993), que capturan su evolución sónica.

Conocidos por su ética DIY, Fugazi operó bajo Dischord Records, sello fundado por MacKaye, rechazando contratos corporativos y manteniendo precios accesibles. Sus shows, famosos por su intensidad y conexión con la audiencia, se documentaron en la Fugazi Live Series, con más de ,000 grabaciones. Tras su último concierto en 2002, la banda entró en una pausa indefinida, aunque sus miembros han colaborado en proyectos como Coriky. Su influencia perdura en el punk y el indie, inspirando a bandas como At the Drive-In y The National.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.