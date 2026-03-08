Fugazi publican por fin las sesiones inéditas con Steve Albini de 1992, un documento histórico convertido en un álbum benéfico

Fugazi han abierto una cápsula del tiempo: las míticas sesiones que grabaron con Steve Albini en 1992, descartadas en su momento por no alcanzar el nivel que banda y productor buscaban, ven por fin la luz en forma de álbum benéfico. Según la información publicada por Pitchfork, estas grabaciones —realizadas en Electrical Audio y mezcladas por el propio Albini— contienen las primeras versiones de los temas que acabarían formando In on the Kill Taker (1993). En aquel momento, ambos decidieron que el resultado “no funcionaba”, y Fugazi regrabaron el disco junto a Ted Niceley.

Ahora, más de tres décadas después y tras la muerte de Albini en 2024, Dischord ha decidido publicar estas sesiones como homenaje, destinando todos los beneficios a Letters Charity, la organización fundada por Albini y su esposa Heather Whinna para apoyar a familias en situación de pobreza en Chicago. El lanzamiento incluye canciones como “Facet Squared” y “Smallpox Champion”, disponibles ya para escuchar y comprar en Bandcamp.

El gesto conecta con una comunidad musical que sigue rindiendo tributo al legado de Albini. El año pasado, Rye Coalition y Drive Like Jehu publicaron un single benéfico versionando a Shellac, también en apoyo a Letters Charity. La publicación de estas sesiones de Fugazi se suma así a una cadena de homenajes que subrayan la influencia del productor en la música independiente y su compromiso social.

Más allá del valor histórico, estas grabaciones permiten asomarse a un momento clave en la evolución de Fugazi: un punto de inflexión creativo, un experimento fallido que, paradójicamente, se convierte ahora en un documento imprescindible para entender su trayectoria. Escuchar estas versiones es entrar en el laboratorio sonoro de una banda en plena transformación, con la crudeza y la tensión que siempre definieron su identidad.

<a href="https://fugazi.bandcamp.com/album/albini-sessions-benefit-for-letters-charity">Albini Sessions (Benefit for Letters Charity) de Fugazi</a>

Fugazi, una banda que redefinió la ética y el sonido del punk independiente

Formados en Washington D.C. en 1987, Fugazi se convirtieron en una de las bandas más influyentes del punk y el post‑hardcore. Su combinación de intensidad política, ética DIY y experimentación sonora marcó un antes y un después en la música alternativa. Con discos como Repeater (1990), Steady Diet of Nothing (1991) o The Argument (2001), el grupo liderado por Ian MacKaye y Guy Picciotto demostró que se podía ser radical sin renunciar a la complejidad musical. Su rechazo a la industria tradicional, sus precios accesibles en conciertos y su compromiso social los convirtieron en un referente ético además de artístico. Aunque están en pausa indefinida desde 2003, su influencia sigue siendo inmensa, y cada nuevo documento de su archivo —como estas sesiones con Albini— es recibido como una pieza clave de la historia del punk moderno.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.