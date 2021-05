Future Islands anuncian conciertos en Barcelona y Madrid para marzo de 2022

Los estadounidenses Future Islands actuarán en directo en marzo de 2022 en Barcelona (el día 8 en Razzmatazz) y Madrid (el 9 en La Riviera). Las entradas para ambos conciertos se ponen a la venta este miércoles 26 de mayo a las 10 horas.

El último disco que han publicado es As Long As You Are, sexto de su carrera, que salió en octubre de 2020. Hace un par de meses también vio la luz su versión de la canción The Moon Is Blue de Modern English en el recopilatorio Bills & Aches & Blues, que conmemora los cuarenta años del sello 4AD. Estas han sido, hasta el momento, las dos últimas noticias discográficas del grupo capitaneado por Samuel T. Herring, uno de los frontmen más carismáticos del pop internacional. Con él como punta de lanza, moviéndose con alguien enjaulado que busca la puerta de salida, sus conciertos se convierten en comuniones extáticas. Son tres lustros ya de carrera los suyos, pues fue en 2006, a partir de las cenizas de un grupo anterior, Art Lord & The Self-Portraits, cuando su pop -de textura sintética aunque apoyado en base de bajo, teclados y batería- sacó la cabeza desde Baltimore. Música henchida de romanticismo y especializada en canciones sobre rupturas amorosas (las letras son también obra de Herring), entre la autoinculpación y el vitriolo.

Desde entonces han publicado seis discos de estudio. Con el tiempo han ido ganando en disciplina y dirección: su debut largo, de 2008, más electro-punk, carecía de excepcionalidad, era demasiado literal. Su mejora quedó patente especialmente a partir de On The Water (2011), el tercer LP, en el que se preocuparon menos de poner sobre la mesa el drama y la furia y se centraron en lograr que sus reflexiones sobre la añoranza fuesen algo que realmente emocionase. Como emocionan sus conciertos. O como lo hizo Singles, su cuarto álbum, experimental a la vez que accesible, con la voz, la instrumentación y las historias en la misma dirección, y con el trío tan cohesionado como un nudo doble, jadeando pasión. The Far Field incidió en esa senda, si bien la crudeza de esa pasión suya, tan marca de la casa, fue servida con una mayor complejidad en los arreglos y un mayor tira y afloja en el diálogo entre voz e instrumentos. Finalmente, con arriba citado As Long As You Are, han apostado en 2020 por homenajear el pasado, sonando emocionantes en su nueva manera de mirar viejos sentimientos.