Thomas Rhodes y Euan Woodman rompieron con sus parejas mientras escribían su segundo disco, y en lugar de disimularlo le han puesto el nombre del grupo. El nuevo disco homónimo de GANS saldrá el 26 de febrero de 2027 a través de Strap Originals, el sello de Peter Doherty, y lo presenta un adelanto que ya enseña por dónde van los tiros: “My God Is A Stranger”, una canción sobre buscar refugio en ligues de una noche que suena más a pista de baile que a sótano post-punk.

Lo que nos toca de cerca es dónde se grabó. El dúo de Birmingham escribió las canciones en enero en una casa alquilada en Países Bajos y en marzo bajó a grabarlas a Space Mountain, el estudio que Youth tiene a media hora de Granada, junto al pueblo de Albuñuelas, en el Valle de Lecrín. El bajista fundador de Killing Joke (y productor de The Verve, The Orb o Paul McCartney) firma la producción, y esa elección cuenta casi tanto como cualquiera de las diez canciones.

De un sótano de Sheffield a un olivar granadino

Su debut, Good For The Soul (septiembre de 2025), nació de otra manera. Lo escribieron en una casa perdida en Gales en diciembre de 2024 y lo grabaron en los McCall Sound Studios de Sheffield con Ross Orton, el productor que ha pasado por Arctic Monkeys, The Fall o Working Men’s Club. Aquel disco ya metía máquinas entre el bajo y la batería, pero el centro de gravedad seguía estando en lo que pasaba encima de un escenario.

Youth funciona al revés. Compró el terreno de Space Mountain en 1998 porque no soportaba la idea de pasar más años en estudios de sótano londinenses, y acabó levantando el estudio en mitad de un olivar, con ventanales hacia Sierra Nevada. Que un dúo que lleva dos años viviendo entre furgonetas y salas sin ventanas termine grabando con luz natural y la sierra al fondo tiene algo de cura de desintoxicación. El resultado, según el grupo y su sello, se mete bastante más en la electrónica y mira a la pista de baile sin soltar la crudeza de antes.

Lo de titularlo GANS tampoco es un capricho. Un debut homónimo es una presentación; un segundo disco con tu propio nombre suena más a borrón y cuenta nueva. Ellos mismos lo describen como su disco de transformación, escrito apenas doce meses después del primero y con 156 conciertos de por medio.

Lo que “My God Is A Stranger” adelanta del nuevo disco de GANS

El single llega detrás de “Do You Glow?” y trae una novedad que pesa más que cualquier sintetizador: el saxo de Tommy Lawther, que les acompaña en directo. El vídeo, dirigido por el propio grupo, es una actuación grabada en The Vaults, en el barrio londinense de Vauxhall. Un plano de la banda tocando, sin narrativa ni disfraces, que es exactamente lo que vende a GANS.

Ese saxo acerca a GANS más a Fat Dog que a Idles, y es lo mejor que les podía pasar. La escena británica va sobrada de dúos que gritan encima de un bajo distorsionado y bastante más escasa de grupos capaces de ponerte a bailar mientras te cuentan que lo están pasando fatal.

Porque la canción va justo de eso. La banda reconoce que las rupturas se colaron en la escritura: «Durante la composición del disco rompimos con nuestras parejas, y eso influyó en el relato de lo que cuenta». A eso le suman su vieja fascinación por la espiritualidad y lo oculto, y lo resumen todo en una imagen poco sutil (un caldero de sexo casual y brujería). En la letra, el narrador se presenta como predicador y como iglesia a la vez. En septiembre, antes de encabezar el escenario de DIY en el Reeperbahn de Hamburgo, el dúo le dijo a esa revista que «la pista de baile es la iglesia de la música». Leído así, el dios desconocido del título bien podría ser el de la pista a las tres de la mañana.

Tracklist de “GANS”

Diez cortes, con los seis minutos largos de “At Peace” como puerta de entrada y los dos adelantos colocados en la primera cara del vinilo.

“At Peace”

“Over Again”

“Do You Glow?”

“Make Me Weak”

“My God Is A Stranger”

“Archie’s Day”

“Step Psychosis”

“I Feel Connected”

“Love Has Changed”

“Roadtripping”

¿Por qué GANS no se bajan del escenario?

Rhodes y Woodman son amigos desde los diecisiete años, cuando coincidieron en el college por una afición compartida a la música, los libros y la pintura. A finales de 2023 se encerraron a escribir y ensayar con la idea de hacer música sin concesiones, y en menos de un año ya tenían contrato con el sello de Doherty. Woodman toca la batería y Rhodes el bajo y la electrónica; cantan los dos. Ese reparto mínimo explica buena parte de su fama: en directo no hay dónde esconderse, y en dos años han abierto para The Libertines, Big Special, Ekkstacy o GOAT.

Las cifras de carretera hacen el resto. Más de 150 conciertos en 2025 y cerca de 200 en lo que va de año, con una gira británica este mes que pasa por el Rough Trade de Liverpool, el Yellow Arch de Sheffield y el 100 Club de Londres, además de un Forum compartido con Opus Kink el 26 de noviembre. De momento no hay fechas en España y el grupo deja la gira de 2027 pendiente de anuncio. Con medio disco respirando aire de Sierra Nevada, no estaría de más que lo vinieran a tocar aquí.

▶ “GANS” — GANS | 26 de febrero de 2027 | Strap Originals

¿Os parece buena noticia que GANS cambien el ruido de Good For The Soul por la pista de baile?

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