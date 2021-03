Garbage lanza tema y anuncia nuevo álbum

La banda Garbage anuncia nuevo álbum de estudio, No Gods No Masters (2021). A la vez, lanza un nuevo tema que irá dentro de ese nuevo disco: The Men Who Rule the World.

Tras cinco años desde la publicación de su último álbum de estudio, Strange Little Birds (2016), Garbage está de vuelta. Los seguidores estaban a la espera de nueva música, y por fin, el 11 de junio publicarán su séptimo álbum de estudio.

«Este es nuestro séptimo disco y esa numerología afectó significativamente el ADN del contenido: las siete virtudes, las siete penas, los siete pecados capitales». El álbum contará con 11 canciones y ya se puede reservar en su página oficial.

El mismo día saldrá una versión deluxe que incluirá versiones de David Bowie o Bruce Springsteen además de algunas canciones adicionales de la banda.

A su vez, han anunciado la primera canción que irá dentro de este nuevo álbum, The Men Who Rule The World. Del mismo modo, estrenaron un video musical que refleja las manifestaciones sociales del último tiempo a lo largo del mundo.

El vídeo está a cargo de la directora chilena y artista visual, Javiera García Huidobro, conocida como Javi Mi Amor.

Aquí os dejamos con el tracklist:

01. The Men Who Rule the World

02. The Creeps

03. Uncomfortably Me

04. Wolves

05. Waiting for God

06. Godhead

07. Anonymous XXX

08. A Woman Destroyed

09. Flipping the Bird

10. No Gods No Masters

11. This City Will Kill You

Y con el primer adelanto del disco: