Garbage arremete con furia en «Get Out My Face AKA Bad Kitty»: Un grito contra el patriarcado

La icónica banda de rock alternativo Garbage ha lanzado su nuevo sencillo, Get Out My Face AKA Bad Kitty, como segundo adelanto de su próximo álbum, Let All That We Imagine Be the Light, que llegará el 30 de mayo a través de BMG. Con un sonido abrasivo y la voz desafiante de Shirley Manson, el tema aborda la lucha contra las estructuras patriarcales y la guerra cultural contra las mujeres en Estados Unidos, consolidando el compromiso social de la banda.

Un himno de resistencia con raíces viscerales

La canción, escrita por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, y producida por la banda junto a Billy Bush, es un torbellino de guitarras afiladas, bajos contundentes y un groove tenso que culmina en un solo melancólico. Líricamente, Manson dispara sin piedad contra el machismo y los dobles estándares, con versos como “Get out my face, don’t mess with me, we’re exhausted” y “You won’t respect us, I’ll make you fear us”. El título, inspirado en una demo provisional llamada “AKA Bad Kitty”, refleja la frustración de Manson con las estructuras sociales opresivas, según explicó en Rolling Stone.

En una entrevista con NME, Manson contextualizó el tema: “Cuando era joven, no notaba cómo funcionaban las cosas. La sociedad te condiciona a no ver lo que pasa. Ahora, como mujer mayor, veo el tablero de ajedrez y estoy indignada por cómo el mundo trata a las mujeres, las minorías, la comunidad LGBTQ+ y los animales. La guerra contra las mujeres en América es aterradora”. Esta indignación se amplifica en la canción, que sigue la estela del primer sencillo, There’s No Future In Optimism, pero con un tono más combativo y directo.

Un álbum que busca la luz en la oscuridad

Get Out My Face AKA Bad Kitty es la segunda pista del próximo álbum Let All That We Imagine Be the Light, que incluye 10 temas como Chinese Fire Horse, Sisyphus y R U Happy Now. Grabado en Los Ángeles y el estudio de Vig, Grunge Is Dead, el disco explora la fragilidad de la vida con un enfoque esperanzador, según Manson: “Es un álbum tierno y emocionante sobre lo que significa ser humano. Nuestros defectos son hermosos, aunque nos enseñen lo contrario”. A diferencia de No Gods No Masters (2021), este trabajo busca un hilo de luz en medio del caos global, una evolución que el sencillo refleja con su mezcla de rabia y resiliencia.

Garbage apoyará el álbum con su primera gira estadounidense en una década, titulada Happy Endings, que comienza en agosto de 2025 con un show junto a My Chemical Romance y continúa en septiembre con paradas en Brooklyn, Washington D.C. y San Francisco. También actuarán en el festival Cruel World en Los Ángeles.

Get Out My Face AKA Bad Kitty demuestra que la voz de Garbage no ha perdido fuerza, ofreciendo un himno para quienes resisten la opresión. Este sencillo no solo anticipa un álbum impactante, sino que reafirma el compromiso de la banda con la justicia social.

La Trayectoria de Garbage: Tres Décadas de Alt-Rock Contestatario

Garbage, formada en 1993 en Madison, Wisconsin, es una banda de rock alternativo liderada por la vocalista escocesa Shirley Manson junto a los estadounidenses Butch Vig (batería), Duke Erikson (guitarra, teclados) y Steve Marker (guitarra). Su álbum debut homónimo (1995) vendió cuatro millones de copias con hits como Only Happy When It Rains y Stupid Girl, fusionando alt-rock, electrónica y pop. Version 2.0 (1998) consolidó su éxito con I Think I’m Paranoid, ganando nominaciones al Grammy.

Beautiful Garbage (2001) y Bleed Like Me (2005) exploraron sonidos más crudos, mientras que Not Your Kind of People (2012) marcó su regreso tras un descanso. Strange Little Birds (2016) y No Gods No Masters (2021), este último alabado por The New York Times como una “mezcla vibrante de gótico y pop orquestal”, mostraron su compromiso con temas políticos. Con más de 20 millones de discos vendidos, Garbage sigue desafiando convenciones con su mezcla de intensidad y crítica social.

