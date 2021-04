Garbage estrenan “No Gods No Masters”, su nueva canción

Garbage sigue presentando canciones extraídas de su próximo disco de estudio. En este caso, podemos escuchar No Gods No Masters, que además da el nombre al que será el séptimo álbum de la banda liderada por Shirley Manson y que se publicará el próximo 11 de junio.

Con este tema, con alta presencia de sintetizadores, la banda trata, en palabras de la propia Manson, de “reimaginar nuestra sociedad para el futuro, para nuestros hijos y no cometer los mismos errores una y otra vez y permitir que la codicia corrompa nuestro pensamiento. Traté de darle sentido al mundo. Estaba tratando de dar sentido a la izquierda y la derecha, literalmente. ¿Por qué algunas personas votan a la derecha? ¿Por qué otras votan a la izquierda? Y todo eso proviene de una preocupación por nosotros mismos, por nuestros amigos, por nuestras familias, en última instancia, por nuestros bebés”.

Una amplia reflexión a la que han intentado darle forma con este canción y videoclip que hoy podemos admirar. Ya en junio disfrutaremos del trabajo producido por Billy Bush y del que ya escuchamos, hace unas semanas, el adelanto The Men Who Rule The World.