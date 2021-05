Garbage estrenan su nuevo videoclip para el single “Wolves”

Garbage desvela su nuevo tema Wolves y un nuevo clip que ha sido dirigido por el conocido realizador de cine, animador y pintor chileno Javi.MiAmor.

Garbage sorprendieron con su primer single, por su implicación social y energía sonora The Men Who Rule the World. Con el segundo single No Gods No Masters volvieron a sorprender por tratar el tema de las revueltas callejeras en Chile. Y ahora con Wolves, la banda liderada por Shirley Manson vuelve a implicarse con una temática dura y angulosa.

Shirley Manson, cantante de la banda, explica y reflexiona el contenido de Wolves: “Esta canción me recuerda a mi, cuando era más joven. Cuando mi personalidad tenía dos lados. Herí a tanta gente en mi vida, tanto a sabiendas como sin saberlo. Pero cuando eres joven y estás en modo auto supervivencia, como una serpiente de cascabel joven, no tienes idea de lo potente que es tu veneno. Pero ese veneno mata. Y Tu simplemente vas divirtiéndote. ¿Quién vas a ser como persona? ¿Vas a hacer daño o vas a intentar hacer el bien al mundo?”

Escucha esta nueva canción aquí o a continuación: