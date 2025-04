Garbage lanza nuevo single: Escucha «There’s No Future In Optimism»

Garbage siempre en plena vigencia hoy y siempre pero además, hoy es noticia titular. Regresan en 2025 y estamos de enhorabuena de poder volver a escuchar nueva música de Shirley Manson y los suyos.

Durante el día de hoy han presentado el primer single de su futuro álbum Let All That We Imagine Be The Light. El próximo día de 30 de mayo lo podremos escuchar al completo y mientras tanto, podemos disfrutar de este primer avance, bajo el titulo There’s No Future In Optimism.

En este primer single hablan de la situación actual que atraviesa Estados Unidos, especialmente en temas como el racismo. Siempre comprometidos con la sociedad, alzan la voz contra este tipo de situaciones complejas.

Actualmente residen en Los Ángeles y ven esta problemática a diario, y están especialmente sensibilizados a raíz del asesinato de George Floyd.

Planes de gira para Garbage

Este esperado disco, el octavo de su carrera, ha sido grabado los estudios Red Razor Sounds en Los Ángeles. Además, ya podemos ver el track list que compone este lanzamiento tan deseado:

There’s No Future In Optimism

Chinese Fire Horse

Hold

Have We Met (The Void)

Sisyphus

Radical

Love To Give

Get Out My Face AKA Bad Kitty

R U Happy Now

The Day That I Met God

Recordemos que en 2024 tuvieron que cancelar la gira la salud de Shirley Manson. Por el momento la previsión es gira por Norteamérica, así que esperamos que a futuro visiten Europa a medio plazo. Sería muy ilusionante volverles a ver tras su paso por el Mad Cool.

Mientras tanto, vamos a disfrutar de este primer avance de un disco que promete mucho. Garbage son palabras mayores siempre: