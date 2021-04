Gary Kemp (Spandau Ballet) estrena single de su segundo disco en solitario

El compositor y mítico líder de Spandau Ballet, Gary Kemp, acaba de publicar Ahead of the Game, primer adelanto del que será su segundo álbum en solitario, titulado In solo, el cual verá la luz el próximo 18 de junio de 2021.



Veinticinco años después de Little Bruises, Gary Kemp regresa con un trabajo de estudio muy evocador y con temática doble: por un lado recrea la paradoja de la soledad en medio de un paisaje urbano (algo que todos estamos viviendo en la actualidad), a la vez de echar la vista atrás para ver cómo el pasado nos ha convertido en lo que somos ahora.

En palabras de Kemp, “con los años cada vez es mayor la necesidad de comprender los problemas del mundo y de mi propia vida. Ahora, mi mejor terapia es componer canciones“, afirma.

Como compositor y guitarrista de una de las bandas más emblemáticas de los 80, Spandau Ballet, Gary se convirtió en uno de los autores de mayor éxito comercial de la década. A lo largo de su carrera, Spandau consiguió 23 singles de éxito y pasó más de 500 semanas en las listas del Reino Unido, logrando más de 25 millones de ventas de álbumes en todo el mundo. Algunas de sus canciones, como ‘True‘, ‘Gold‘ y ‘Through the Barricades‘ se han convertido en himnos para la posteridad.

Escucha este Ahead of the Game a continuación:

https://open.spotify.com/track/4myT9mNpy3PDvSHGN98O12