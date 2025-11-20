Gary ‘Mani’ Mounfield, el bajo que hizo bailar a Manchester

La música británica despide a uno de sus pilares: Gary “Mani” Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream, ha fallecido a los 63 años. La noticia fue confirmada por su hermano Greg en redes sociales y rápidamente se multiplicaron los homenajes. Ian Brown, compañero de viaje en los Roses, lo despidió con un emotivo “REST IN PEACE MANi X”, mientras que Liam Gallagher lo calificó como “mi héroe”. Desde New Order hasta Tim Burgess de The Charlatans, todos coincidieron en señalarlo como un músico brillante y un amigo entrañable.

Nacido en Crumpsall en 1962, Mani se unió a The Stone Roses en los primeros años 80, cuando la banda aún se llamaba Fireside Chaps. Su bajo fue el motor del debut homónimo de 1989, un disco que según Pitchfork “unió a ravers, guitarristas y fans del pop con su exquisita composición y capas de psicodelia”. Canciones como I Wanna Be Adored, She Bangs The Drums o I Am The Resurrection se convirtieron en himnos de la escena “Madchester”. Tras la disolución del grupo en 1996, Mani se unió a Primal Scream, donde aportó su groove a discos como Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000) y Evil Heat (2002). Su versatilidad le permitió pasar del indie psicodélico al rock electrónico más abrasivo.

En 2011 dejó Primal Scream para reunirse con los Roses, que ofrecieron giras multitudinarias y lanzaron dos singles en 2016: All for One y Beautiful Thing. Aunque nunca llegó un tercer álbum, la reunión confirmó la vigencia de su legado.

Mani y el latido de The Stone Roses

La carrera de Gary “Mani” Mounfield alcanzó su punto más alto con The Stone Roses, banda que redefinió el indie británico en los 80 y 90. El debut The Stone Roses (1989) es considerado uno de los discos más influyentes del Reino Unido, con canciones como Waterfall, Made of Stone y I Am The Resurrection. El bajo de Mani aportaba un pulso hipnótico que conectaba el rock psicodélico con la cultura rave, convirtiendo cada tema en un viaje sonoro.

En 1994 llegó Second Coming, un álbum más guitarrero y ambicioso, donde John Squire tomó el protagonismo, pero el bajo de Mani seguía siendo el pegamento que mantenía la cohesión. Tras la ruptura en 1996, el bajista se convirtió en figura clave de la escena de Manchester, manteniendo vivo el espíritu de una banda que, junto a los Happy Mondays, definió el movimiento “Madchester”. La reunión de 2012 devolvió a los fans la formación clásica, con giras multitudinarias y dos singles en 2016, aunque nunca llegó el esperado tercer álbum.

Primal Scream y la reinvención del groove

Cuando Mani se unió a Primal Scream en 1996, la banda ya había revolucionado la música con Screamadelica (1991). Su llegada coincidió con un giro hacia sonidos más oscuros y experimentales. En Vanishing Point (1997), su bajo fue protagonista en Kowalski, un tema que mezclaba krautrock y electrónica con la energía del rock alternativo. Posteriormente participó en discos como XTRMNTR (2000), donde el grupo abrazó un sonido más industrial y político, y Evil Heat (2002), que exploraba la electrónica con colaboraciones de Robert Plant y Kate Moss.

Su última aportación fue en Beautiful Future (2008), antes de dejar la banda en 2011 para reunirse con los Roses. La versatilidad de Mani le permitió adaptarse a estilos muy distintos, desde el indie psicodélico hasta el rock electrónico más abrasivo. Su capacidad para dar solidez y groove convirtió cada proyecto en un viaje sonoro único. Con su muerte, se apaga una de las últimas conexiones vivas entre dos de las bandas más influyentes del Reino Unido.

Unos sentidos homenajes que confirman el legado de Mani

La muerte de Gary “Mani” Mounfield ha desatado una ola de homenajes que reflejan la magnitud de su influencia en la música británica. Desde la propia cuenta de The Stone Roses, que lo despidió con un emotivo “RIP nuestro maravilloso hermano Mani. El mejor bajista y amigo que podríamos haber deseado”, hasta las palabras de Ian Brown, quien escribió en X: “REST IN PEACE MANi X”, el reconocimiento fue inmediato.

Liam Gallagher expresó su devastación al llamarlo “mi héroe”, mientras que figuras de la escena de Manchester como Shaun Ryder y Rowetta de Happy Mondays enviaron condolencias a sus hijos y recordaron la cercanía del músico. Tim Burgess de The Charlatans lo definió como “uno de los mejores en todos los sentidos, un amigo hermoso”, compartiendo una foto reciente con él. También Ian McCulloch de Echo & The Bunnymen confesó estar “absolutamente destrozado” y lo describió como un hermano.

El bajista Peter Hook, compañero en el supergrupo Freebass, escribió: “Oh Dios. Mani… las palabras me fallan esta vez. No puedo creerlo. Todo mi amor a su familia. Esto es tan triste. RIP, amigo”. Incluso fuera de la música, amigos como el publicista Liam Walsh destacaron su carácter cálido y su risa contagiosa, recordando cómo su bajo en Fools Gold sonaba en un bar justo al enterarse de la noticia.

Estos tributos no solo subrayan su talento como bajista, sino también su humanidad: un músico que marcó a varias generaciones y que, como dijo Brown en el último concierto de los Roses, deja un recuerdo que invita a “no estar tristes porque terminó, sino felices porque sucedió”.

Descansa en paz, Mani.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.