Gary Numan expresa sus dudas religiosas en su nuevo single “Saints and Liars”

Ya han pasado cuatro años desde que Gary Numan lanzó su último álbum de estudio Savage (Songs from a Broken World). En este 2021 ha compartido por medio de plataformas de streaming tres sencillos: Intruder, I Am Screaming y el más reciente Saints and Liars.

Este último single cuenta con la participación de Gazelle Twin como corista. Su letra expresa sus dudas ante la existencia de dioses y entes superiores al mismo tiempo que expone su preocupación ante todo acontecimiento malo que está destruyendo el planeta.

El vigesimotercer álbum de estudio de la carrera de Numan verá la luz el 21 de mayo con la producción de Ade Fenton, y saldrá al mercado en CD y en vinilo.

Con la edición deluxe en CD tendrá de acompañamiento un libro de pasta dura junto con un bonus track (When You Fall). La edición de vinilo tendrá una versión alternativa de The End of Dragons. Por las restricciones de la pandemia, el productor ha comentado que hacer este disco fue un gran desafío ya que, en la parte de la masterización, Gary no estuvo presente. Ade se las tuvo que jugar poniéndose en el lugar del veterano músico británico.

Tracklist de Intruder

01. “Betrayed”

02. “The Gift”

03. “I Am Screaming”

04. “Intruder”

05. “Is This World Not Enough”

06. “A Black Sun”

07. “The Chosen”

08. “And It Breaks Me Again”

09. “Saints And Liars”

10. “Now And Forever”

11. “The End of Dragons”



Bonus tracks:

12. “When You Fall” (versión deluxe del CD, vinilo y formatos digitales)

13. “The End of Dragons” (vinilo y formatos digitales)