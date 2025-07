Geese anuncia su tercer álbum «Getting Killed» con el potente sencillo «Taxes»

La banda neoyorquina Geese ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de su tercer álbum de estudio, Getting Killed, que se lanzará el 26 de septiembre de 2025 a través de Partisan Records. El álbum, grabado en Los Ángeles con el productor Kenneth Blume (Kenny Beats), promete una mezcla de punk, rock alternativo y una “comedia caótica” que redefine el sonido de la banda tras 3D Country (2023). El sencillo principal, Taxes, es un himno vibrante que combina riffs intensos con letras introspectivas, acompañado de un video dirigido por Noel Paul que captura la energía de un concierto de Geese.

Geese celebró el anuncio con un concierto gratuito en el Herbert Von King Park de Brooklyn el 8 de julio de 2025, y ya tiene programada una gira norteamericana, The Getting Killed Tour, que comienza el 10 de octubre en South Burlington, Vermont, y culmina con dos actuaciones en el Paramount de Brooklyn en noviembre. El álbum, descrito como una exploración audaz de la identidad y la reinvención, estará disponible en vinilo transparente azul y CD. Con Getting Killed, Geese consolida su reputación como una de las bandas más innovadoras del rock contemporáneo, lista para sorprender con su visión única.

Geese: La fuerza innovadora del rock neoyorquino

Formada en Brooklyn en 2016, Geese irrumpió en la escena musical con una propuesta que fusiona punk, rock alternativo y psicodelia. Compuesta por Cameron Winter (voz), Gus Green (guitarra), Foster Hudson (guitarra), Dom DiGesu (bajo) y Max Bassin (batería), la banda ganó reconocimiento con su debut Projector (2021), un álbum que combinaba la crudeza del post-punk con melodías experimentales, destacando sencillos como Low Era. Su energía juvenil y su capacidad para reinventarse los llevaron a girar con artistas como Jack White, Spoon y King Gizzard and the Lizard Wizard, consolidándolos como una de las promesas del rock americano.

Su segundo álbum, 3D Country (2023), marcó un giro audaz hacia sonidos más eclécticos, con influencias de rock clásico y psicodelia, ganándose un lugar en la lista de Rolling Stone de los mejores álbumes indie de ese año. Canciones como Gravity Blues mostraron su habilidad para reinventar estructuras clásicas. En 2024, lanzaron su primer álbum en vivo, Alive & In Person, y Cameron Winter debutó en solitario con Heavy Metal. Con su tercer álbum, Getting Killed (2025), y el sencillo Taxes, Geese promete continuar su evolución, desafiando expectativas con un sonido que es tanto caótico como apasionado, reafirmando su lugar como una banda inquieta y visionaria.