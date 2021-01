Fue el marzo pasado cuando la banda de rock británica Genesis anunció su próxima gira, pero por las difíciles circunstancias que se están viviendo alrededor de todo el mundo, se han visto obligados a posponerla y reprogramarla.

Estaba previsto que Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks actuaran en el mes de noviembre en Irlanda y Reino Unido. Esto no pudo ser debido a la situación actual de pandemia que vivimos, por lo que la reprogramaron para abril de este año, pero visto que la situación mundial no mejora lo suficiente como para poder ofrecer estos conciertos, han tomado la decisión de aplazarla de nuevo, por lo que no será hasta el 15 de septiembre cuando dé comienzo su gira. Nos lo anunciaba el grupo a través de Twitter “Estamos preparados, pero el mundo no… ¡todavía! Hemos retrasado nuestras fechas en abril a otoño de 2021 debido a la pandemia. La gira The last Domino? No comenzará hasta el 15 de septiembre en Dublín”.

Como adelanto para sus fans, han compartido un video de los ensayos preparando su esperadísimo regreso a los escenarios.

Será el primer concierto en vivo de Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford desde el Turn It On Again: The Tour en 2007. Para esta ocasión se les unirá en el escenario Nic Collins, hijo de Phil, en la batería, y el guitarrista y bajista Daryl Stuermer.

Podéis ver el vídeo en su cuenta de Twitter: