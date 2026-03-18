Genesis Owusu irrumpe con «Redstar Wu & The Worldwide Scourge», un manifiesto urgente sobre un mundo convulso que confirma su ambición artística sin límites

Genesis Owusu anuncia su tercer álbum, Redstar Wu & The Worldwide Scourge, un trabajo que verá la luz el 15 de mayo y que llega como una respuesta directa a la sensación de inestabilidad que atraviesa el mundo. El artista australiano, uno de los nombres más singulares del panorama contemporáneo, explica que este disco nació de una necesidad casi visceral: “Empecé a escribir este álbum porque estaba viendo tanto del mundo y observando lo que estaba pasando… Sentía que tenía algo importante que decir. Lo escribí casi por necesidad, porque había tanta gente que no decía lo que había que decir”.

El álbum, sucesor de STRUGGLER (2023), se presenta como una obra expansiva que mezcla neo‑soul, alt‑pop, synth‑punk, funk y otros géneros que Owusu utiliza como herramientas para construir un comentario social afilado. Los singles ya publicados —“Pirate Radio”, “Death Cult Zombie” y “Stampede”— forman parte de este universo conceptual que reflexiona sobre un mundo “inquieto” y en constante tensión. Owusu reconoce la influencia de Nina Simone, citando su célebre idea de que “el propósito de un artista es reflejar los tiempos en los que vive”, una frase que funciona como brújula para este nuevo proyecto.

Para celebrar el lanzamiento, Owusu recorrerá Australia en mayo con una gira que pasará por Newcastle, Canberra, Brisbane, Sídney, Melbourne, Adelaida y Perth. Las preventas comenzarán el 20 de marzo y la venta general el 23 de marzo, en un tour que promete trasladar al directo la intensidad conceptual del álbum. Su anterior trabajo, STRUGGLER, ya mostraba a un artista en plena expansión creativa, con canciones que empezaban en el clímax y exploraban motivos apocalípticos con una confianza arrolladora, algo que la crítica destacó como prueba de su libertad artística creciente.

Con Redstar Wu & The Worldwide Scourge, Genesis Owusu parece dispuesto a dar un paso más allá, construyendo un relato que combina urgencia política, experimentación sonora y una identidad visual cada vez más marcada. Un álbum que no solo amplía su universo, sino que lo posiciona como una de las voces más necesarias del pop alternativo global.

Genesis Owusu, una trayectoria que convirtió la reinvención en su sello y la identidad en su motor creativo

Desde su irrupción con Smiling with No Teeth (2021), Genesis Owusu se ha consolidado como uno de los artistas más innovadores de la escena australiana. Su mezcla de funk, hip‑hop, punk y soul, unida a una estética conceptual poderosa, lo convirtió rápidamente en una figura de culto. Con STRUGGLER (2023), profundizó en temas como la ansiedad, la supervivencia y la alienación, construyendo un universo narrativo alrededor del personaje de The Roach. Su capacidad para fusionar géneros, explorar nuevas texturas y abordar cuestiones sociales desde una perspectiva artística única lo ha llevado a recibir elogios internacionales y a situarse como una de las voces más originales de su generación. Redstar Wu & The Worldwide Scourge promete consolidar esa evolución, reafirmando su ambición y su compromiso con un arte que no rehúye la complejidad del presente.

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