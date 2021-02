Geoff Barrow asegura que The Weeknd plagió un beat de Portishead

Después de la presentación de The Weeknd en el descanso de la SuperBowl, Geoff Barrow, fundador de Portishead, publicó una serie de tuits donde asegura que Abel Tesfaye (The Weeknd) utilizó un sample de la banda inglesa sin su autorización para la canción Belong To The World, perteneciente al álbum Kiss Land.

A través de una carta, publicada por Barrow en su cuenta de twitter (@jetfury), se puede leer una carta donde se le solicita el permiso para el uso de la canción Machine Gun. Al parecer, tanto Beth Gibbons como él negaron la licencia, pero aún así The Weeknd decidió agregar el beat a la canción.

“Negaron haberlo usado después. Rechazamos la autorización, por lo que solo colocaron algunos tambores encima y fingió que no estaba allí, aunque todavía puedo escucharlo”, escribió el compositor.

Asimismo, varias publicaciones y páginas de reconocimiento de sample como “whosample.com” dan el crédito a la banda Portishead, pero los autores no han visto regalías tras casi 8 años de la publicación de la canción.

Esto se enmarca después de que The Weeknd aumentara en un 385% sus ventas tras su presentación el Super Bowl.