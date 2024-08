Geordie Greep se convierte en el primer Black Midi que anuncia su debut en solitario

Geordie Greep, el vocalista de Black Midi, ha anunciado su primer álbum en solitario titulado The New Sound, que saldrá a la venta el 4 de octubre a través de Rough Trade. El álbum consta de 11 canciones, incluyendo el sencillo principal Holy, Holy, que viene acompañado de un video musical dirigido por Ethan & Tom. En el video, se puede ver a Greep bailando en una bolera.

Greep grabó The New Sound en São Paulo, Brasil, y Londres. En sus primeras declaraciones tras ser el primero de los integrantes de la banda en lanzar su carrera en solitario tras anunciar que ponían Black Midi en pausa, mencionó que este proyecto le permitió seguir sus impulsos creativos sin restricciones, a diferencia de su trabajo con sus antiguos compañeros.

Además del lanzamiento del álbum, Greep ha anunciado una extensa gira que comenzará el 21 de agosto en Londres y continuará por varias ciudades de Europa y América del Norte hasta febrero de 2025. Algunas de las paradas destacadas incluyen el Reeperbahn Festival en Hamburgo, el Pitchfork Music Festival en Londres y el Isolation Festival en Budapest.

Tracklist de Geordie Greep – The New Sound

01 Blues

02 Terra

03 Holy, Holy

04 The New Sound

05 Walk Up

06 Through a War

07 Bongo Season

08 Motorbike

09 As If Waltz

10 The Magician

11 If You Are but a Dream