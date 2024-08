George Daniel de The 1975 presenta «Screen Cleaner», su primer sencillo en solitario

George Daniel, baterista de The 1975, ha lanzado su primer sencillo en solitario titulado Screen Cleaner. Este tema electrónico, lanzado el 1 de agosto bajo el sello dh2, destaca por sus muestras vocales fragmentadas, hi-hats y sintetizadores a lo largo de sus tres minutos y medio de duración. La canción fue coescrita por Tove Lo y Tim Nelson, quien también co-produjo el sencillo bajo su alias TimFromTheHouse.

Daniel ha trabajado recientemente en el álbum Brat de su prometida Charli XCX, obteniendo créditos de co-escritura y producción en temas como Club Classics y el éxito viral Apple. Además, ha colaborado con artistas como The Japanese House, Caroline Polachek, Beabadoobee y No Rome.

El lanzamiento de dh2 se celebró el mes pasado en Londres con actuaciones de Daniel, Kelly Lee Owens, Oscar Farrell y TimFromTheHouse. The 1975 lanzó su quinto álbum de estudio, Being Funny In A Foreign Language, en 2022 y actualmente están en una pausa indefinida de actuaciones en vivo. El líder de la banda, Matty Healy, ha revelado que están trabajando en un nuevo álbum y ha presentado brevemente una nueva canción durante su última gira en el Reino Unido.