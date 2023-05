George Michael lidera el voto de los fans para el Salón de la Fama del Rock & Roll 2023

El icónico cantante y compositor británico George Michael ha sido el más votado por los fans para la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2023, superando a artistas como Kate Bush, Missy Elliott y Cyndi Lauper, entre otros. El voto de los fans permite a los aficionados votar una vez al día por su nominado favorito online o en persona en el Museo del Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland, Ohio.

La victoria popular de George Michael

Michael ganó el voto con más de un millón de votos, seguido en segundo lugar por Cyndi Lauper. El triunfo del voto de los fans no es una confirmación de la inducción de Michael este año, pero casi todos los anteriores ganadores del voto de los fans han pasado a formar parte de este prestigioso grupo. Los inducidos definitivos se anunciarán el miércoles 3 de mayo.

Los otros nominados

La lista completa de nominados para la inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2023 se anunció en febrero, e incluye a artistas de diversos géneros y épocas. Entre ellos se encuentran Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, Rage Against The Machine, The White Stripes y Willie Nelson, entre otros. El ganador del voto de los fans, George Michael, fue seguido por Cyndi Lauper, Warren Zevon, Iron Maiden y Soundgarden.

La ceremonia de inducción

Los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll 2023 se anunciarán en mayo. La ceremonia de inducción tendrá lugar este otoño con fecha, lugar y información sobre la venta de entradas por anunciar.

El legado de George Michael

George Michael es uno de los artistas más exitosos y queridos de la historia de la música pop. Con una carrera que abarca desde sus inicios con el dúo pop Wham! hasta su exitosa carrera en solitario, Michael ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. Algunos de sus éxitos más conocidos son Careless Whisper, Faith, Freedom! ’90, Last Christmas y Don’t Let The Sun Go Down On Me. Michael también fue un activista por los derechos LGBT+ y un filántropo que apoyó diversas causas sociales. Su inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll sería un merecido homenaje a su trayectoria y su influencia en la música.