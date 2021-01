Gerry Marsden (Gerry and The Pacemakers) muere a los 78 años

Durante los años sesenta, cuando la música británica empezaba a invadir el mundo y John Lennon no consideraba que era “más popular que Jesús”, hubo otra banda que estuvo luchando codo con codo por los números 1 en las listas inglesas. Aquella banda era Gerry and The Pacemakers, y ayer 3 de enero se informó del fallecimiento de su líder, Gerry Marsden.

Gerry And The Pacemakers son principalmente conocidos por sus tres números 1 en Reino Unido: How Do You Do It, I Like It y, principalmente, una versión del You’ll Never Walk Alone de Rodgers & Hammerstein, que acabó por convertirse en el himno del Liverpool FC, ciudad de la que son natales. Esa es una de sus coincidencias con los Beatles, igual que su manager (Brian Epstein) y productor (George Martin).



Gerry Marsden tuvo una carrera televisiva tras la disolución del grupo en 1966 como presentador de un programa infantil, The Sooty Show. Además, continuó repasando los éxitos de los Pacemakers con una segunda versión del grupo que llegó a tocar en el Madison Square Garden. En noviembre de 2018 anunció su retirada, pero aquello no le impidió participar en un concierto de Take That en 2019 en Anfield, para celebrar la Champions League conseguida por el Liverpool FC.

Descanse en paz.