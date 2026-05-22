Getdown Services acaban de anunciar Massive Champion, su segundo álbum, acompañado del single ‘I Can’t Die Like That’ y una agenda de festivales que incluye una parada en España. El disco sale el 14 de agosto de 2026 vía Breakfast Records y llega con trece canciones que prometen ser su declaración más ambiciosa hasta la fecha. La noticia llega días después de su debut en Later… with Jools Holland, donde tocaron ‘The Radiator’, otro de los cortes del álbum. Para una banda del circuito grassroots, Jools Holland no es un programa de televisión: es el momento en que dejas de ser un secreto.

Si aún no conoces a Josh Law y Ben Sadler, esto es lo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde para decir que les descubriste pronto.

Dos amigos del colegio de Somerset que se convirtieron en el chiste que nadie puede parar de reír

Getdown Services son un dúo de Bristol. Se conocieron en el instituto en Minehead, Somerset, y llevan haciendo música juntos desde que decidieron abandonar sus bandas serias y volver a lo que realmente les apetecía: pasárselo bien. Su sonido mezcla disco apocalíptico, proto-punk, new wave, krautrock y electro en proporciones que cambian de canción en canción, pero lo que los define de verdad no es el sonido sino la actitud. Ellos mismos se han comparado a Dick y Dom de la televisión infantil británica: «Ves a tipos que no parecen tener ninguna dignidad ni autoestima, lanzando purés de guisantes a un montón de niños. Creo que nosotros tocamos algo similar.» No es modestia. Es una descripción bastante precisa.

Sus letras son otro asunto. Hablan de caseros abusivos, de Jamie Oliver, de la poesía involuntaria de la vida cotidiana británica, con una puntería que hace que la carcajada llegue medio segundo después del reconocimiento. Su primer single autoeditado en 2022, ‘Biscuit Tin’, destinó los beneficios al sindicato local de inquilinos ACORN. Hay ideología aquí, aunque la lleven disfrazada de número de cabaret. Firmaron con el sello independiente de Bristol Breakfast Records en 2023 y lanzaron el debut Crisps en noviembre de ese año, un disco que se convirtió inmediatamente en favorito de culto con el apoyo de BBC 6 Music — Craig Charles, Huw Stephens y Cerys Matthews entre sus valedores — y con criticas que los describían como «una de las mejores bandas en directo que existen, punto» (Rolling Stone UK). Telonearon a Fat Dog, Donny Benét y Antony Szmierek antes de agotar su propia gira por el Reino Unido en otoño de 2024 y repetir en su primera gira europea en enero de 2025. Todo esto sin major, sin algoritmo y sin plan aparente. Solo tocando sin parar.

‘I Can’t Die Like That’: ansiedad existencial empaquetada como hit de festival

El nuevo single es el segundo adelanto del álbum tras ‘The Radiator’, que ya cubrimos en CrazyMinds. Según la banda, «‘I Can’t Die Like That’ trata sobre la sensación de que las cosas simples se complican. Nos pareció interesante pensar en las formas en que algo tan sencillo como morir puede resultar difícil. También trata de aferrarse a sentimientos que te reconfortan pero que no son necesariamente sanos.» Una descripción de ansiedad existencial convertida en tema bailable construido para multitudes de festival. Quintaesencia Getdown Services: el fondo oscuro, la forma radiante, la contradicción como método de trabajo.

Massive Champion tiene trece canciones con una tracklist que ya de entrada cuenta más que muchos comunicados de prensa: ‘Poor Bannister’, ‘I Can’t Die Like That’, ‘Probiotic’, ‘Cha Cha Slide’, ‘The Radiator’, ‘The Definitive Map’, ‘A Crazy Story’, ‘What’s On Your Mind?’, ‘Stop Living’, ‘No One Likes Me’, ‘Check The Definition’, ‘Lentils’ y ‘600 Dance Lessons’. El álbum fue escrito en camerinos, en largos trayectos en coche y en los huecos entre una gira interminable, y la banda lo describe como un «odisea de alegría anárquica, ingenio sedicioso y energía sin límites»: un himno a la infancia, a los desechos culturales de la Gran Bretaña cotidiana y a la poesía absurda de estar vivo.

Un verano de festivales con parada en España

Antes del lanzamiento del disco, Getdown Services tienen un verano que sería la envidia de cualquier banda con diez años más de carrera. Forman parte del Meltdown Festival de Londres en junio, curado este año por Harry Styles, junto a nombres como Kamasi Washington y LCD Soundsystem. Tienen fecha en el Latitude, el Green Man, el Truck Festival y el Boardmasters, entre otros. Y para los lectores de CrazyMinds, la fecha que importa: Canela Party, Torremolinos, 27 de agosto. Es su única parada española confirmada y probablemente una de las mejores oportunidades de verlos antes de que los recintos en los que tocan tengan mucho más aforo.

La gira de presentación del álbum arranca en otoño en el Reino Unido, con paradas en Cardiff, Brighton, Newcastle, Glasgow, Manchester y Leeds, y cierra el año con dos noches de regreso a casa en el Beacon de Bristol los días 16 y 17 de enero de 2027. El Roundhouse de Londres el 8 de diciembre es el show que marca el salto definitivo: de sala a sala grande, del circuito de culto al indie mainstream. Que nadie diga que no avisamos.

Bristol, de Minehead al mundo

Getdown Services son Josh Law y Ben Sadler, formados en Minehead (Somerset) y afincados en Bristol. Empezaron a hacer ruido en 2022 con singles autoeditados antes de fichar por Breakfast Records y publicar su debut Crisps en noviembre de 2023 — un disco que The Guardian definió como «genio de alto octanaje y baja cultura» y que convirtió a la banda en el secreto mejor guardado del indie británico en cuestión de semanas. El EP Your Medal’s In The Post (noviembre 2024) consolidó su reputación como una de las mejores bandas en directo del país, con una gira UK agotada y una primera incursión europea que confirmó que lo que hacen funciona más allá de las fronteras.

Con Massive Champion — segundo álbum, trece canciones, 14 de agosto de 2026, Breakfast Records — Getdown Services dejan de ser una promesa y se convierten en una realidad que ya no se puede ignorar. Han llegado hasta aquí exactamente al revés de como dictan las reglas: sin major, sin hit viral, sin imagen manufacturada. Solo con canciones irresistibles, directos que no se olvidan y la convicción de que el absurdo y la emoción pueden convivir en la misma frase. Ese chiste que empezaron entre dos amigos en Somerset lleva ya demasiado tiempo siendo demasiado bueno para seguir siendo una broma.

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