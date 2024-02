Ghost Funk Orchestra publica dos singles de su ansiado álbum «A TripTo de Moon!»

La música indie y alternative no se centra absolutamente en ciertas bandas y estilos determinados. Como indica su nombre el concepto indie hace referencia a todo aquella música que se cocina como independiente, es decir, aquella que busca independizarse de las grandes compañías discográficas para crear música a través de sus propios medios. Es por tal razón que la música indie es tan amplia e indeterminada.

Ghost Funk Orchestra, también abreviadamente conocido como GFO, forman también parte de esa enorme amplitud musical. Como formación lanzaron a finales diciembre 2023 Again y To The Moon!, dos sencillos que pasarán a formar parte de su próximo álbum A Trip To The Moon, un disco ansiado que saldrá a la venta el próximo 23 de febrero del presente año.

Para quien no los conozca, GFO es un mundo aparte, una creación exclusiva del productor, compositor, arreglista y multi-instrumentista Seth Applebaum. Lo que comenzó siendo un proyecto individual, poco a poco y gracias a un aclamado reconocimiento internacional, GFO se ha ido transformando en una poderosa banda con más diez miembros en activo.

Musicalmente GFO es un caleidoscopio que desafía cualquier especificación de género y subestilos. Sus influencias y fusiones abarcan desde el soul, el jazz, el funky y la salsa hasta la música de cine, el exotismo étnico y el surf rock psicodélico. El objetivo de la banda es generar un collage sónico basado en capas y la aportación de diversos elementos e instrumentaciones: guitarras difusas, reverberación y vientos big band, coros, voces sensuales, etc. Las influencias van desde Eddie Palmieri y Esquivel hasta The Lively Ones, Dusty Springfield y War.

El concepto del álbum es una historia sobre una mujer varada en la Tierra por su compañero cosmonauta, dejada reflexionar sobre su paradero y si regresará vivo del cosmos o no. De ahí que las pistas están unidas por transmisiones reales grabadas durante las misiones lunares del Apolo. El titulo y la portada del álbum refuerzan ese concepto.

La combinación única de géneros se ha ganado los elogios de NPR, Bandcamp, KUTX, Brooklyn Vegan, Earmilky de muchos más. A lo largo de los años ha compartido escenarios con artistas como Os Mutantes, Grace Potter, Marco Benevento, La Luz, Monophonics, The Nude Party y The Jack Moves, además de tocar en festivales tan legendarios como el Montreal Jazz, Treefort, Telluride Jazz, Otis Mountain Get Down y BRIC’s NYC Winter Jazz.

Diversos medios han descrito el sonido de la banda como una «odisea psicológica de sonidos tradicionales entregados de una manera no tradicional». Justamente una definición que sintetiza la inmensa amalgama que abarca la formación y que le precisa como inclasificable. Las admiraciones son tantas que el propio director editorial de Bandcamp, J. Edward Keyes, afirmó que GFO tiene «la maravillosa capacidad para no dejar ningún género adyacente al funk sin explorar». No cabe duda de que la experimentación y la imprevisibilidad son la clave de GFO. Como formación conjunta, GFO tiene en su haber una amplia discografía de álbumes de estudios, EP’s, sencillos y directos.

