Ghost lanza nueva serie de cómics: Descubre la historia de «Sister Imperator»

Ghost ha anunciado una nueva serie de cómics, coescrita por el líder de la banda, Tobias Forge. La serie, titulada Sister Imperator, será publicada por Dark Horse Comics y constará de cuatro números que narrarán la historia de origen de la ficticia Sister Imperator, quien ha sido descrita como «la reverenciada representante del Clero y supervisora de las oscuras maquinaciones de Ghost«.

El primer número de Sister Imperator de Ghost está programado para su lanzamiento el 5 de marzo. Los detalles sobre las fechas de lanzamiento de los tres números restantes aún no han sido anunciados. Además de Tobias Forge, la serie cuenta con la coautoría de Corinna Bechko (Avatar: Adapt or Die), el artista Puste (The Batman & Scooby-Doo Mysteries), el colorista Thiago Rocha (Kill All Immortals) y la portada de Mikael Eriksson.

Esta serie de cómics es la última incorporación a la narrativa ficticia de la banda, que sigue a su primera película de concierto Rite Here Rite Now, dirigida por Forge y el cineasta Alex Ross Perry. En una entrevista con NME, Perry explicó que Ghost como banda es como un planeta y la historia es como la luna: «Las canciones y los significados están temáticamente conectados con lo que Ghost persigue, pero no están creando una ópera rock sobre estas dinámicas familiares de madres, hijos y padres».

Además, Ghost ha anunciado una gira mundial para 2025, que incluirá conciertos en el Reino Unido, Europa y América del Norte. Las entradas para las fechas en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y México ya están disponibles.

La Ascendente Carrera de Ghost: De Opus Eponymous a Impera

Ghost, la enigmática banda sueca de rock, ha cautivado al mundo desde su formación en 2008 en Linköping. Conocidos por sus elaboradas puestas en escena y su misteriosa identidad, liderada por Tobias Forge bajo el alias de Papa Emeritus y Cardinal Copia, han lanzado cinco álbumes de estudio.

Su álbum debut, Opus Eponymous (2010), introdujo al mundo su sonido único, alcanzando el puesto 30 en la lista de álbumes sueca. Con Infestissumam (2013), lograron el primer lugar en Suecia y se consolidaron internacionalmente con éxitos como Secular Haze. Meliora (2015) y su sencillo Cirice les valieron un Grammy, mientras que Square Hammer del EP Popestar (2016) se convirtió en un himno del rock moderno.

En 2018, lanzaron Prequelle, destacando con temas como Rats y Dance Macabre, y en 2022, Impera continuó su legado con canciones como Hunter’s Moon. La discografía de Ghost no solo refleja su evolución musical, sino también su capacidad para reinventarse y mantener a sus seguidores siempre expectantes.

