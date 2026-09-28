Ghostemane ha confirmado nuevo disco. Se titula AM:FM, sale el 23 de octubre con el sello Blackmage y es su primer álbum desde ANTI-ICON (2020). El anuncio llega con “BucketList”, segundo single tras el regreso de agosto. Con él, el retrato del disco empieza a moverse en dos direcciones a la vez.

De AM:FM no hay, por ahora, ni lista de canciones ni colaboradores confirmados ni fechas de gira. Solo dos singles, publicados con dos meses de diferencia, que no se parecen entre sí ni en producción ni en punto de partida. Ese contraste es lo que hace que esta vuelta merezca detenerse. No es habitual que un artista presente su regreso con dos canciones que apenas comparten firma.

Dos singles, una sola pregunta

“Zero Day” abrió el regreso el 13 de agosto, el primer tema nuevo de Ghostemane en cinco años. Lo produjeron él mismo y Kenneth Blume, que ya había trabajado con él en “Sacrilege”, de ANTI-ICON. El vídeo lo dirigieron Quiet Cam y el propio Ghostemane. No es una pieza rodada en plató, sino un montaje con imágenes de los dos conciertos sorpresa que dio esa misma semana en Texas.

“BucketList” cambia de método en todo. Ghostemane la produce en solitario, construida sobre piano y una base minimalista, sin la carga industrial que domina buena parte de su catálogo. El vídeo, dirigido por Emma Berson para la productora Ted & Jane, tampoco documenta un directo. Es una pieza con dirección de arte propia, planeada de antemano y estrenada junto al anuncio del disco, no como avance suelto.

Dos singles no bastan para predecir un disco entero. Menos aún cuando Ghostemane ha construido su carrera moviéndose entre géneros sin quedarse en ninguno: su discografía pasa del industrial al hip-hop y del hardcore al black metal sin pedir permiso. Pero la distancia entre estos dos temas sugiere algo. Uno nace de un concierto filmado al vuelo, el otro de una producción cerrada. AM:FM no va a resolver qué disco es hasta que se pueda escuchar entero.

Un túnel, un almacén y una lista de canciones que nadie ha visto

El regreso de Ghostemane no empezó en una plataforma de streaming. Empezó el 5 y el 6 de agosto en Texas, con dos conciertos sorpresa: los primeros suyos como cabeza de cartel en cinco años. Los escenarios tampoco fueron convencionales: una red de túneles abandonados en Austin y un almacén subterráneo en Houston.

En esas dos noches sonaron canciones que todavía no existían para el público. “Bucket List” fue una de ellas, junto a “Alive!”, “Miazma” y “Deus Ex Machina”. No hay confirmación de que las tres últimas vayan a entrar en AM:FM. Pero el dato cambia cómo se lee “BucketList”: no es un single pensado desde el estudio para presentar el disco, sino una canción que ya se había probado ante público meses antes de tener fecha de publicación.

Hay una lógica en el orden elegido. Ghostemane ha vuelto tocando primero y grabando después. Deja que el directo, deliberadamente fuera de circuito, sea el filtro de lo que merece salir a la luz. Es una manera de decir que, tras seis años fuera, no piensa reaparecer con el rollout estándar de disco: comunicado, single, portada, fecha. Prefiere que quien estuvo en Austin o en Houston llegue al anuncio sabiendo ya, de primera mano, cómo suenan estas canciones en directo. El resto del público solo tiene el vídeo como constancia de que esas dos noches ocurrieron.

Ghostemane: Doce años sin género fijo

Eric Whitney, conocido como Ghostemane, publica música desde 2014 desde West Palm Beach, Florida. Surgió en la misma ola que popularizó el rap de SoundCloud. Desde ahí construyó un catálogo que cruza rap underground, metal, hardcore e industrial sin asentarse del todo en ninguno, con discos como Hexada (2017) o N/O/I/S/E (2018) y proyectos paralelos como Baader-Meinhof, su vertiente de black metal. En más de una década de carrera, apenas ha repetido sonido de un disco al siguiente.

ANTI-ICON, su octavo álbum, salió el 21 de octubre de 2020 y le trajo atención de medios como Rolling Stone, Pitchfork y NME. En 2021 publicó el EP colaborativo LXRDMAGE junto a Scarlxrd y, después, Fear Network II. Desde entonces no había vuelto a publicar nada nuevo bajo su propio nombre. Hasta que “Zero Day” rompió el silencio en agosto de 2026, dos meses antes de que AM:FM tuviera fecha confirmada.

▶ “AM:FM” — Ghostemane | 23 de octubre de 2026 | Blackmage

¿Qué disco esperas que sea “AM:FM”: el de “Zero Day”, el de “BucketList”, o uno que todavía no ha enseñado ninguna de las dos caras?

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