Ghostface Killah publicará sus memorias en 2024

El rapero de Wu-Tang Clan, Ghostface Killah, ha anunciado que lanzará un nuevo libro de memorias, titulado Rise Of A Killah: My Life In The Wu-Tang, el 14 de mayo del próximo año. El libro, que se describe como “un registro visual y una narrativa realista de la vida de un artista”, repasará la infancia del rapero en Staten Island, su relación con su familia y amigos, cómo el crimen y la violencia han afectado su vida, su arte, una gira formativa en Japón en los años 90 y sus compañeros de Wu-Tang Clan.

Ghostface Killah se suma así a otros miembros de Wu-Tang Clan que han publicado sus memorias, como Raekwon y U-God. Wu-Tang Clan celebra este año el 20 aniversario de su álbum debut Enter The Wu-Tang (36 Chambers), pero recordemos que no lanzan un nuevo disco desde 2015.

¿Posible lectura para el próximo verano?