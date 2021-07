Gibson anuncia la creación de su sello discográfico propio con Slash como primer fichaje

Durante los últimos 127 años, Gibson, la marca icónica de instrumentos estadounidenses, ha sido sinónimo de crear y dar forma al sonido en todos los géneros de música y generaciones de intérpretes. Hoy, da un paso más en su longeva e influyente historia y anuncian el lanzamiento de Gibson Records, con sede en Music City, Nashville, TN, en asociación estratégica con el sello discográfico BMG.



Durante los últimos dos años y medio, Gibson ha lanzado iniciativas musicales exitosas basadas en sus marcas icónicas, guitarras Premium y artistas increíbles. Sin mencionar las iniciativas que han revitalizado la base de fans de Gibson y la comunidad musical en general, incluidas las Gibson Artist Collections, Gibson TV, la Gibson App, el Gibson Generation Group (G3), Gibson Gives, y el recién inaugurado Gibson Garage en Nashville. El lanzamiento de Gibson Records es el siguiente gran paso que contribuye a la evolución de las asociaciones colaborativas con artistas.

La música icónica que ha inspirado tantos movimientos generacionales se ha grabado con guitarras Gibson desde siempre. Gibson Records trabajará con los artistas de Gibson para producir, grabar y promover su música entre los fanáticos alrededor del mundo, difundiendo el poder de su música, creando, construyendo y entregando música basada en la guitarra, a través de todos los géneros para los fanáticos a nivel global.

“Lanzar un sello discográfico al servicio de nuestros artistas es la evolución natural de nuestros 127 años de historia. Gibson Records trabajará con los artistas de Gibson para capturar, grabar y promover su música bajo una asociación mano a mano con los artistas”, dice Cesar Gueikian, Presidente de Marca de Gibson Brands. “Gibson Records nos mantendrá a todos en Gibson enfocados en nuestra cultura de estar siempre comprometidos y conectados con la música del artista. Estamos emocionados de lanzar Gibson Records, de anunciar que Slash es nuestro primer artista firmado y que hemos entrado en una asociación con el sello BMG”.

“Es un honor ser parte del primer lanzamiento de Gibson Records“, dice SLASH. “Es sin duda el punto más alto en nuestra asociación y, después de haber trabajado tan cerca de Gibson durante tanto tiempo, sé que serán un sello que apoyará genuinamente y de manera creativa a sus artistas. No solo a mi, sino a todos los artistas con los que elijan trabajar. Es perfecto.”

“La asociación con Gibson Records y BMG presenta una oportunidad única y emocionante de explorar nuevas ideas para el marketing y la promoción de un disco”, agrega Jeff Varner, cofundador de Revelation Management Group (manager de Slash desde hace mucho tiempo). “Muestra un compromiso real por parte de Gibson hacia la comunidad de artistas, y servirá como modelo para futuros lanzamientos. Trabajar con Cesar y el equipo de Gibson ha proporcionado una nueva manera de apoyar el lanzamiento de un álbum”.

“BMG felicita a Gibson por el lanzamiento de su nuevo sello y se enorgullece de colaborar con Gibson Records en su primer lanzamiento”, dice Thomas Scherer, Presidente de BMG Repertoire and Marketing, Nueva York y Los Ángeles. “Esta es la combinación perfecta entre dos marcas globales con una reverencia inigualable por los artistas icónicos y el respeto por el servicio a sus talentos creativos. Estamos muy entusiasmados de ser socios a nivel mundial del nuevo álbum de Slash con Myles Kennedy and The Conspirators y esperamos poder ofrecer su nueva música a los fans de todo el mundo”.