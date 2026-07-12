Cuatro años después de Most Normal (2022), Gilla Band confirman lo que muchos ya sospechaban desde el estreno de «Giraffe» el pasado mayo: hay disco nuevo. La banda de Dublín ha anunciado Pugnello, su cuarto álbum, que llegará el 25 de septiembre de 2026 a través de Rough Trade Records, y lo hace acompañado de un nuevo single, «Placeholder», que profundiza en esa dirección cuasi-industrial y contundente que ya apuntaba «Giraffe».

Grabado entre 2022 y 2026 en tres estudios de Dublín (Hellfire, Yellow Door Music Studio y Sonic Studios), Pugnello ha sido producido por la propia banda y grabado y mezclado por el bajista Daniel Fox, quien en los últimos años se ha convertido en uno de los productores más solicitados de la escena irlandesa.

«Placeholder», manías mentales convertidas en canción

Sobre el nuevo single, el cantante Dara Kiely ha explicado que la canción analiza sus manías mentales a través de sus «distracciones de confort», recurriendo a la nostalgia infantil como vía de escape: desde el silencio tenso de Davina McCall al anunciar una expulsión en Big Brother hasta la lucha de Harold Lloyd colgado de un reloj, pasando por su fijación de la infancia con Power Rangers. El resultado es una de las canciones más directas y a la vez más caóticas que ha firmado la banda hasta la fecha.

El videoclip, dirigido por Cuan Roche, acompaña esa energía errática con imágenes igual de inquietas.

Cuatro años de vidas paralelas

Desde Most Normal, cada miembro de Gilla Band ha tenido tiempo de explorar otros caminos que, de una forma u otra, han acabado nutriendo Pugnello. Kiely ha desarrollado una nueva afición por la pintura; el batería Adam Faulkner giró como batería de Lankum; Daniel Fox se consolidó como productor de referencia trabajando con Sprints, Lambrini Girls y Mandy, Indiana; y el guitarrista Alan Duggan Borges lanzó su proyecto en solitario Null Club, con colaboraciones de Valentine Caulfield (Mandy, Indiana), Faris Badwan (The Horrors), Miss Grit y el rapero Elucid.

Toda esa actividad paralela ha convivido con el camino hacia Pugnello, que sus autores describen como el giro más atrevido de una carrera que ya ha tenido unos cuantos.

Diez temas para un giro sin frenos

Pugnello contará con diez temas: «The Angelus», «Placeholder», «Alogia», «Three Hands Clapping», «Jacobsons», «The Megazord», «Computer Sadness», «Giraffe», «Crisp Pop» y «The Gallop». Habrá edición en vinilo gatefold deluxe con folleto de letras, vinilo pearl, vinilo de color exclusivo para tiendas independientes, LP estándar y CD.

De Waterford a medio mundo

Gilla Band ya tienen fechas confirmadas para presentar el disco: pasarán por el All Together Now Festival (Waterford, 30 de julio-2 de agosto), ofrecerán shows íntimos en Manchester (White Hotel, 7 de octubre) y Londres (ICA, 8 de octubre, en formato circular), y encadenarán gira norteamericana en octubre y noviembre, seguida de fechas por Europa y Reino Unido en enero y febrero de 2027.

El vídeo que acompaña el caos

Sobre Gilla Band

Formados en Dublín, Gilla Band (antes conocidos como Girl Band) llevan más de una década redefiniendo lo que se puede llamar «rock» en el siglo XXI, con una mezcla que nunca ha sido del todo post-punk ni del todo noise-rock. Con Holding Hands With Jamie (2015), The Talkies (2019) y Most Normal (2022) construyeron un catálogo influyente para buena parte de la escena guitarrera actual, y su regreso el pasado mayo ya dejó claro que Pugnello no iba a ser un disco cualquiera.

▶ «Pugnello» — Gilla Band | 25 de septiembre de 2026 | Rough Trade Records

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