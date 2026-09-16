Gillian Gilbert, teclista de New Order, ha salido a corregir una idea que llevaba días circulando entre los fans del grupo: no es su marido, el batería Stephen Morris, quien atraviesa un problema de salud grave, sino ella. La banda de Manchester ha confirmado hoy que es Gilbert quien tiene cáncer, y ha pedido respeto para continuar su tratamiento con algo de intimidad.

El malentendido nació la semana pasada, cuando Morris concedió una entrevista a Rolling Stone sobre Eternal (Live), el nuevo box set en directo de Joy Division, en la que explicó por qué probablemente no viajará a la inducción del grupo al Rock & Roll Hall of Fame ni participará en la próxima gira sudamericana de New Order: alegó un problema de salud serio, sin especificar de qué se trataba. Sus palabras se interpretaron en todo el mundo como una confesión propia, y los titulares dieron por hecho que era él quien estaba gravemente enfermo.

Morris y Gilbert, además de compañeros en New Order, forman pareja desde finales de los 70 y comparten también el proyecto The Other Two, así que la confusión inicial afectaba a ambos frentes de su carrera compartida.

Ademas, todo este asunto llega tras un mes convulso para la banda. A finales de junio, New Order ya había anunciado que ni Morris ni Gilbert acompañarían a Bernard Sumner en su actuación en el festival Primavera Sound de Chile, alegando motivos personales de salud sin dar más detalles, y dejando a Sumner como único miembro fundador sobre el escenario junto a Phil Cunningham y Tom Chapman.

En un comunicado conjunto con la banda, Gilbert ha sido directa: «It is in fact me, who like many other people, is living with cancer» («En realidad soy yo quien, como mucha otra gente, vive con cáncer»). La teclista ha explicado que los comentarios de Morris se malinterpretaron y ha querido dejar claro que su marido está bien de salud.

Gilbert ha agradecido el cariño recibido estos días y ha pedido a los fans algo de espacio mientras continúa con el tratamiento. Ni ella ni el comunicado oficial han detallado el tipo de cáncer, el estadio o el pronóstico, así que cualquier otro dato que circule estos días sobre su estado de salud sigue, por ahora, sin confirmar por fuentes independientes.

Gillian Gilbert: la memoria de New Order frente al cáncer

Gilbert entró en la órbita de New Order en octubre de 1980, apenas unos meses después de que la banda naciera de las cenizas de Joy Division tras la muerte de Ian Curtis. Fue el resto del grupo quien propuso fichar a la entonces pareja de Morris como teclista y guitarrista, y desde discos como Power, Corruption & Lies hasta su regreso a la formación en 2011 (tras una salida de una década), su sonido ha sido inseparable del de New Order. En 2007, mientras remezclaba junto a Morris un par de temas de Nine Inch Nails, a Gilbert le diagnosticaron un cáncer de mama del que se recuperó. Casi veinte años después, y apenas unas semanas antes de subir al escenario del Rock & Roll Hall of Fame como miembro inducido de New Order, la enfermedad ha vuelto a cruzarse en su camino: esta vez, ha sido ella misma quien ha decidido contarlo.

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