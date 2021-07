Ginebras llevaban un tiempo sin publicar música nueva en solitario, pero hoy, jueves 8 de julio, sale La Ciudad Huele a Sudor. Su primer single del año llega bajo su sello Vanana Records para ayudarnos a sobrellevar el asfixiante calor del verano.

Y es que la canción surgió hace casi un año, en agosto de 2020, con 40 grados en Madrid en un piso de 50 metros cuadrados y durante la pandemia. Donde cualquiera solo es capaz de tumbarse ante el ventilador, las Ginebras escribieron una canción divertida, con mucha energía y, sobre todo, el sentido del humor que las caracteriza. Yo no quiero esperarte en la Gran Vía / Lo que quiero es comerme una sandía.

La simpática portada del single es obra de Alba Guni, que construyó a mano este escenario tan representativo de La Ciudad Huele a Sudor.

Aunque no publicaran nueva música desde su primer álbum, Ya Dormiré Cuando Me Muera (2020), sabemos que no han dejar de componer y grabar nuevo material, además de participar en varias colaboraciones con otras bandas. La última, Magaluf, junto a Niña Polaca, con un aire muy parecido a La Ciudad Huele a Sudor.

Además, el pasado 16 de junio se llevaron el Premio MIN a ‘Mejor Álbum de Pop’.

Escucha ya, en todas las plataformas, la canción que debería sonar en todos los chiringuitos este verano.