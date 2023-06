Gira: Nothing But Thieves vuelven a Barcelona y Madrid en 2024

La banda inglesa, Nothing But Thieves, anuncia en sus redes sociales que prepara una gira para febrero y marzo de 2024 por toda Europa. Está producida por Wasserman Music y War Rias Management y será la presentación de su próximo album, Dead Club City, cuyo lanzamiento está previsto para próximo 7 de julio.

El grupo de rock alternativo formado por Conor Mason, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, James Price y Philip Blake ha realizado conciertos los pasados meses de abril y mayo por Australia, y seguirá su gira por Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda en septiembre y octubre de este año.

Aunque todavía tengamos que esperar para poder disfrutar de su nuevo trabajo, hemos podido disfrutar de dos de sus nuevas canciones incluidas en el que será su cuarto albúm de estudio: Welcome to the DCC, con ritmos que hacen que no puedas parar de bailar, y Overcome, que invita a querer escapar de la realidad, tal y como nos contaron nuestros compañeros de la sección de Canciones.

Su gira por el continente europeo comenzará en París, el 2 de febrero, y pasará por ciudades como Amberes, Estocolmo, Leizpig, Berlin, Viena, entre otras, y finalizará en Barcelona, 29 de febrero, en la sala Razzmatazz, y un día después en Madrid, 1 de marzo, en la Riviera.

Las entradas salen el próximo 16 de junio y estarán disponibles en la web Ticketmaster y Live Nation.