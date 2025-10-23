Adam Green vuelve a España de gira con su universo surrealista bajo el brazo

El inclasificable Adam Green, figura clave del antifolk neoyorquino y cofundador de The Moldy Peaches, regresa a los escenarios españoles en febrero de 2026 con tres fechas confirmadas: el 3 en la Sala Upload de Barcelona, el 4 en el Inverfest de Madrid y el 5 en el Loco Club de Valencia. El artista presentará en directo sus dos nuevos EPs, Falling Around y Houseface University, en un formato íntimo que promete repasar lo mejor de su carrera y sumergirnos en su particular imaginario visual y sonoro.

Con entradas a la venta desde el 24 de octubre a través de LiveNation.es y Ticketmaster.es (desde 26 € más gastos), esta mini gira supone el reencuentro del músico con su fiel base de fans en España, país donde ha cosechado una notable recepción desde sus primeros discos en solitario. El nuevo material, publicado en 2025, mantiene su característico equilibrio entre lo absurdo y lo melancólico, con letras que oscilan entre la sátira existencial y el romanticismo pop. Según Brooklyn Vegan, Falling Around “recupera la calidez lo-fi de sus primeros trabajos, pero con una madurez lírica que lo sitúa en un nuevo plano emocional”.

Además de su faceta musical, Green es también cineasta, poeta y artista visual. Su obra ha sido expuesta en museos como la Fondation Beyeler de Basilea, y su filmografía incluye rarezas como The Wrong Ferarri (2010), rodada íntegramente con un iPhone, o la psicodélica Adam Green’s Aladdin (2016), descrita por Buzzfeed como “la película más psicodélica jamás hecha”. En 2023, su legado fue celebrado con el álbum tributo Moping In Style, en el que artistas como Regina Spektor, Father John Misty o Devendra Banhart reinterpretaron sus canciones más emblemáticas.

Del antifolk al arte total: la trayectoria de un outsider brillante

Adam Green nació en 1981 en Mount Kisco, Nueva York, y saltó a la fama a principios de los 2000 como parte de The Moldy Peaches, dúo que formó junto a Kimya Dawson y que se convirtió en emblema del movimiento antifolk. Su canción Anyone Else But You alcanzó notoriedad internacional tras aparecer en la película Juno (2007), pero para entonces Green ya había iniciado una carrera en solitario tan prolífica como inclasificable. Su debut Garfield (2002) y el aclamado Friends of Mine (2003) marcaron el inicio de una discografía que combina pop barroco, folk lo-fi y letras cargadas de ironía y ternura. A lo largo de más de una década, ha publicado once álbumes, entre ellos Gemstones (2005), Sixes & Sevens (2008), Minor Love (2010) y Engine of Paradise (2019), consolidando un estilo tan reconocible como inimitable.

Pero reducir a Green a su faceta musical sería quedarse corto. Su universo creativo abarca también el cine experimental —donde ha dirigido películas de culto como The Wrong Ferarri y Adam Green’s Aladdin— y las artes visuales, con exposiciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Su obra plástica, influenciada por el arte outsider y el surrealismo pop, ha sido elogiada por su capacidad para mezclar lo grotesco con lo lúdico. En palabras de The Line of Best Fit, “Adam Green es un artista total, un cronista de lo absurdo cotidiano que ha sabido construir una mitología propia sin renunciar a la accesibilidad pop”. Su regreso a los escenarios españoles no es solo una gira: es una invitación a sumergirse en un mundo donde lo ridículo y lo sublime conviven en perfecta armonía.

