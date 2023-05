Aerosmith se preparan para decir adiós con una gira histórica

La legendaria banda de rock Aerosmith ha anunciado su gira de despedida, llamada Peace Out, con la que pondrá fin a más de cinco décadas de carrera musical. El grupo liderado por Steven Tyler y Joe Perry ha confirmado 40 conciertos en Norteamérica, que comenzarán el 2 de septiembre de 2023 en Filadelfia y terminarán el 26 de enero de 2024 en Montreal. Por el momento, no hay fechas previstas para Europa, pero los fans del viejo continente aún pueden albergar la esperanza de ver a sus ídolos una última vez.

Un adiós a lo grande

Aerosmith no se va a despedir de cualquier manera. La banda ha preparado un espectáculo lleno de energía, emoción y nostalgia, en el que repasará sus grandes éxitos y sus temas más emblemáticos. Canciones como Dream On, Walk This Way o I Don’t Want To Miss A Thing sonarán con fuerza en los estadios y arenas que acogerán la gira Peace Out. Además, el grupo contará con un invitado de lujo: The Black Crows, que abrirán los conciertos con su rock sureño y su actitud rebelde.

Los fans de Aerosmith podrán conseguir sus entradas a partir del 10 de mayo de 2023, a través de la plataforma Ticketmaster. Los miembros del club de fans oficial del grupo tendrán acceso a una preventa exclusiva desde el 8 de mayo. Asimismo, habrá paquetes VIP disponibles para aquellos que quieran vivir una experiencia única e inolvidable junto a sus ídolos.

Una carrera de leyenda

Aerosmith se formó en Boston en 1970 y desde entonces ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, además de ganar cuatro premios Grammy. La banda está compuesta por Steven Tyler (voz), Joe Perry (guitarra), Tom Hamilton (bajo), Joey Kramer (batería) y Brad Whitford (guitarra). Su estilo combina el hard rock, el blues y el pop, con influencias de bandas como The Rolling Stones, Led Zeppelin o The Beatles.

La banda ha tenido altibajos a lo largo de su trayectoria, marcada por problemas con las drogas, las discográficas y las tensiones internas. Sin embargo, siempre ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios musicales, manteniendo su esencia y su personalidad. Su último disco de estudio fue Music from Another Dimension!, publicado en 2012.

En los últimos años, Aerosmith ha estado realizando una residencia en Las Vegas, llamada AEROSMITH: DEUCES ARE WILD, en el Dolby Live at Park MGM. El show ofrecía una inmersión profunda en la carrera del grupo, con audio e imágenes inéditas producidas por el estudio Pixomondo, ganador de un Oscar y un Emmy. Antes de la residencia, la banda volvió a su ciudad natal para ofrecer un concierto multitudinario en el Fenway Park como parte de la leyenda.

Ahora, Aerosmith se prepara para decir adiós a sus fans con una gira que promete ser histórica. No te pierdas la oportunidad de ver a una de las bandas más influyentes y exitosas del rock en vivo. ¡Consigue tus entradas cuanto antes!