Airbag vuelve a España. Los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli actuarán el 18 de septiembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 19 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, en los que serán los mayores conciertos de su historia en nuestro país. Las entradas salen a la venta general el viernes 20 de junio a las 16h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, con preventa disponible el jueves 19 a partir de las 16h en Live Nation. El precio de partida es de 40€ (más gastos de distribución).

El anuncio llega en el mejor momento posible para una banda que en 2025 protagonizó uno de los años más extraordinarios del rock argentino contemporáneo. Con la gira de El Club de la Pelea I —su octavo álbum— como motor, los Sardelli agotaron cinco estadios River Plate, completaron más de 30 fechas en 20 ciudades de 8 países y convocaron a más de un millón de personas. En España habían tocado en Razzmatazz (Barcelona) y Live Las Ventas (Madrid), salas que ya no pueden albergar la dimensión actual del grupo. El Sant Jordi Club y el Palacio Vistalegre son la respuesta lógica a ese crecimiento.

De River a España: lo que llega en septiembre

Las dos fechas españolas forman parte de la gira de presentación de El Club de la Pelea II, el noveno disco de la banda, previsto para este 2026. El primer adelanto, «Reptiles», llegó el pasado 18 de mayo. La propuesta en directo de Airbag es uno de sus activos más reconocibles: repertorios de más de 30 canciones construidos durante dos décadas, una producción que ha crecido en ambición con cada nueva etapa y una conexión con el público que es difícil de explicar sin haberla vivido. Durante la gira de 2025, una de esas noches en Buenos Aires incluyó una versión compartida de «Knockin’ on Heaven’s Door» junto a Gilby Clarke, histórico miembro de Guns N’ Roses —la misma banda que en 2016 eligió a Airbag para abrir sus conciertos en el Estadio River Plate—. El nivel de los invitados dice algo sobre dónde está la banda hoy.

En paralelo a los conciertos, El Club de la Pelea I superó los 250 millones de reproducciones y colocó seis de sus canciones en el Top 50 de Spotify Argentina en menos de 24 horas desde su lanzamiento.

Fechas y entradas para los conciertos de Airbag en España

Dos fechas, dos ciudades. Toda la información:

18 de septiembre — Barcelona , Sant Jordi Club

, Sant Jordi Club 19 de septiembre — Madrid, Palacio Vistalegre

Preventa: jueves 19 de junio a las 16h en Live Nation.



Venta general: viernes 20 de junio a las 16h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.



Precio: desde 40€ (+ gastos de distribución).

Airbag: tres hermanos, veinticinco años y un estadio de fútbol cada vez más grande

Airbag nació a finales de los noventa en Don Torcuato, Gran Buenos Aires, cuando los hermanos Sardelli todavía tocaban versiones de Chuck Berry y The Beatles bajo el nombre Los Nietos de Chuck. Firmaron con Warner Music y en 2004 editaron su primer álbum homónimo, un debut que dominó los rankings de Argentina, Uruguay y Paraguay. En los años siguientes construyeron una carrera sólida en el circuito latinoamericano con discos como Araca la Cana (2007), Vorágine (2011), Airbag Vivo (2012) y Mentira la Verdad (2016), el trabajo que llegó acompañado de su primera gran distinción internacional: abrir los conciertos de Guns N’ Roses en el Estadio River Plate durante la gira de reunión de la banda.

Lo que vino después aceleró todo. Los estadios de Vélez, el primer River Plate en solitario en mayo de 2025, los cinco llenos consecutivos en el Monumental, la gira que superó el millón de asistentes. El Club de la Pelea I convirtió a Airbag en un fenómeno de escala distinta, y lo que llega en septiembre a Barcelona y Madrid no es una visita de una banda en gira por Europa: es la confirmación de que el salto definitivo al gran formato ya ha ocurrido también en España.

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