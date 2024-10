Alanis Morissette también actuará en A Coruña el 9 de julio de 2025

Tras anunciar un concierto en el Festival Cruïlla 2025, la icónica cantante y compositora Alanis Morissette ha anunciado un segundo concierto en España el 9 de julio en el Coliseum de A Coruña, como parte del O Gozo Festival. Ambas actuaciones formarán parte de su gira mundial para 2025, que incluirá conciertos en Reino Unido, Europa y Sudamérica. Este tour es una continuación del éxito arrollador de su reciente Triple Moon Tour, que agotó entradas en toda Norteamérica. En España, Alanis actuará

Desde su debut en 1995 con el álbum Jagged Little Pill, Alanis ha sido una figura influyente en la música contemporánea, ganando siete premios Grammy y recibiendo aclamación crítica por su estilo expresivo y auténtico. Además de su carrera musical, ha contribuido a numerosas producciones cinematográficas y televisivas, y es una activista comprometida con el empoderamiento femenino y el bienestar integral.

El Triple Moon Tour de este verano vendió más de 600.000 entradas, demostrando que Alanis sigue siendo una figura a tener en cuenta en la industria musical. Su gira de 2025 promete ser igual de espectacular, con fechas confirmadas en festivales como Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, y en ciudades como Berlín, Ámsterdam y Dublín.

Las entradas para el concierto de Alanis Morissette en A Coruña estarán disponibles a partir del 25 de octubre en Live Nation, Ticketmaster y otros puntos de venta. Los precios comienzan desde 45€, más gastos de distribución. No te pierdas la oportunidad de ver a esta leyenda del rock alternativo en vivo y disfrutar de sus éxitos atemporales como Ironic y You Oughta Know. ¡Prepárate para una experiencia inolvidable!