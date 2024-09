Alec Benjamin confirma conciertos en España para marzo de 2024

Alec Benjamin, el talentoso artista estadounidense de folk/pop, ha anunciado dos conciertos en España como parte de su gira 12 Notes Tour. Las fechas confirmadas son el 5 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 6 de marzo en La Riviera de Madrid. Conocido por sus letras introspectivas y narrativas, Alec ha sido influenciado por artistas como Paul Simon, Eminem y John Mayer. Su sencillo Paper Crown en 2014 le dio visibilidad, pero fue Let Me Down Slowly en 2018 el que lo catapultó al éxito internacional, acumulando millones de reproducciones.

En 2020, Alec lanzó su primer álbum de estudio, These Two Windows, que recibió críticas muy positivas. Canciones como Demons y Mind Is a Prison exploran temas más oscuros y psicológicos. En 2022, continuó su evolución musical con el álbum (Un)Commentary. Su más reciente trabajo, 12 Notes, publicado en mayo de 2024, será el protagonista de su próxima gira.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles a partir del 13 de septiembre a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster, con preventas desde el 10 de septiembre. Los precios comienzan desde 30€ más gastos de distribución.