Amyl and The Sniffers harán vibrar Barcelona con doble fecha en Razzmatazz

La noticia no podía ser mejor: Amyl and The Sniffers han agotado las entradas para su concierto del 18 de agosto en Barcelona y, como respuesta a la demanda, suman una segunda fecha el día 19 en la sala Razzmatazz. La banda australiana, liderada por la incombustible Amy Taylor, vuelve a la ciudad con la misma energía que les ha convertido en uno de los grupos más explosivos de la escena internacional. Las entradas para esta nueva cita ya están disponibles en Fever a un precio de 32 € más gastos de distribución, con descuentos especiales para clientes de Revolut y la posibilidad de usar el Bono Cultural Joven.

El fenómeno de Amyl and The Sniffers no es casualidad. Su propuesta mezcla la crudeza del punk con la tradición del pub rock australiano de los setenta, un cóctel que, como señala Rolling Stone, se traduce en directos sudorosos y catárticos donde la intensidad nunca baja. En sus conciertos, la banda reproduce esa atmósfera de hermandad y caos que los ha llevado a festivales de todo el mundo y a ganar premios como el ARIA a Mejor Grupo en 2022. Según NME, su último trabajo Cartoon Darkness (2024) consolidó su estatus como uno de los actos más relevantes del rock contemporáneo, llevándolos a triunfar en los Rolling Stone Australia Awards 2025 con reconocimientos a Mejor Acto en Vivo y Mejor LP.

En Barcelona, el público podrá comprobar de primera mano por qué Amy Taylor es considerada una de las frontwomen más carismáticas del momento. Su presencia escénica convierte cada concierto en una experiencia irrepetible. Con dos noches consecutivas en Razzmatazz, la ciudad se prepara para recibir una descarga de punk-rock que promete dejar huella.

La carrera de Amyl and The Sniffers: del caos de Melbourne al reconocimiento global

Formados en Melbourne en 2016, Amyl and The Sniffers comenzaron como un proyecto casi improvisado, grabando su primer EP Giddy Up en apenas 12 horas. Poco después llegó Big Attraction (2017), que les abrió las puertas de la escena internacional gracias a su crudeza y autenticidad. En 2019 publicaron su debut homónimo Amyl and The Sniffers, editado por Rough Trade, un álbum que recibió elogios por su energía desbordante y que los situó en el mapa del punk contemporáneo. La crítica destacó la capacidad del grupo para revitalizar el espíritu del garage y el pub rock australiano, con canciones directas y sin concesiones.

Su segundo álbum, Comfort to Me (2021), supuso un salto cualitativo. Con temas como Guided by Angels, el disco mostró una mayor madurez en la composición sin perder la agresividad característica. Fue recibido con entusiasmo por medios como Pitchfork, que subrayaron la intensidad de la voz de Amy Taylor y la cohesión del grupo en un momento en que el punk necesitaba nuevas figuras. En 2024 lanzaron Cartoon Darkness, su tercer trabajo, que alcanzó el número 2 en las listas australianas y fue considerado por Rolling Stone Australia como el mejor álbum nacional del año. Este disco confirmó que la banda no solo mantiene su esencia, sino que sabe evolucionar sin perder frescura.

Hoy, con tres álbumes de estudio y varios EPs en su haber, Amyl and The Sniffers se han consolidado como una de las propuestas más sólidas del punk-rock global. Su discografía refleja una evolución constante, desde la urgencia inicial de Giddy Up hasta la contundencia expansiva de Cartoon Darkness. Y lo más importante: cada paso ha estado acompañado de una reputación en directo que los convierte en imprescindibles en cualquier festival o sala que busque autenticidad y energía sin filtros.

