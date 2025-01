Anna B Savage: La poética voz conquistará Madrid y Barcelona en su próxima gira

La talentosa cantautora Anna B Savage traerá su personalísimo y poético proyecto musical a Madrid y Barcelona en abril de 2025. El 22 de abril, Savage se presentará en la sala Moby Dick de Madrid, y el 24 de abril en el Club Sauvage de Barcelona. En ambas ciudades, contará con la participación del cantautor británico-ugandés Daudi Matsiko como artista invitado.

Anna B Savage es conocida por su música artística y sutilmente teatral, difícil de clasificar debido a sus ricas referencias y su inusual interpretación vocal. Después de su EP debut en 2015, que la llevó a realizar giras con artistas como Father John Misty y Jenny Hval, Savage lanzó su primer álbum, A Common Turn, en 2021, producido por William Doyle. Su segundo álbum, in|FLUX, lanzado en 2023, exploró las complejidades de la humanidad con una paleta instrumental íntima y cambiante.

El tercer disco de Savage, You and I are Earth, es una carta de amor a Irlanda y trata sobre la sanación y la curiosidad inquebrantable. La conexión de la artista con Irlanda se remonta a más de una década, y ha pasado gran parte de su tiempo en el país cuando no ha estado de gira.

Daudi Matsiko, quien abrirá los shows, interpreta un folk moderno con percusión e instrumentación contemporáneas que matizan sus hábiles y melancólicos punteos, recordando a Nick Drake. Las entradas ya están a la venta en lasttour.org.

La visita de Anna B Savage a Madrid y Barcelona promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de su poética voz y su interpretación única. ¿Qué opinas sobre la música de Anna B Savage? Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.