Apparat regresa con “A Hum Of Maybe” y lo presentará en Barcelona el 21 de mayo

El productor alemán Apparat (alias de Sascha Ring) vuelve a escena con un esperado lanzamiento: A Hum Of Maybe, su sexto álbum de estudio, que verá la luz el próximo 20 de febrero bajo el sello Mute. El regreso no es menor: será su primer trabajo en solitario desde LP5 (2019), un disco que dejó a sus seguidores con hambre de nuevas exploraciones sonoras. Para celebrarlo, el artista presentará el álbum en formato de banda el 21 de mayo en la sala Razzmatazz 1 de Barcelona, dentro de una gira que también lo llevará al Deleste Festival en València los días 22 y 23 de mayo, compartiendo cartel con nombres como Primal Scream, Kerala Dust, Holy Fuck, Los Invaders y Billy Nomates.

Las entradas para el concierto de Barcelona estarán disponibles a partir del lunes 15 de diciembre a las 10:00, aunque los más rápidos podrán acceder a una preventa exclusiva desde el viernes 12 de diciembre a las 11:00. El primer adelanto del disco, An Echo Skips A Name, ya circula en una versión alternativa y muestra la dirección de este nuevo trabajo: una mezcla de texturas moduladas, electrónica intrincada y una presencia vocal más marcada, fruto de la colaboración con su inseparable Philipp Johann Thimm. Según medios especializados, este álbum surge tras un largo bloqueo creativo que Ring superó imponiéndose un reto radical: generar una idea nueva cada día, liberándose de la presión de la perfección.

Con A Hum Of Maybe, Apparat promete un viaje emocional y atmosférico que reafirma su lugar como uno de los grandes arquitectos de la electrónica europea. La expectación es máxima: seis años de silencio discográfico han elevado la curiosidad de sus seguidores, que ahora esperan un directo cargado de intensidad y matices.

La trayectoria de Apparat: del glitch al pop experimental

Nacido en Berlín, Sascha Ring comenzó a destacar a principios de los 2000 con un sonido que bebía del techno y el IDM, marcado por el uso del glitch y la experimentación digital. Su debut Multifunktionsebene (2001) ya mostraba una inclinación hacia la construcción de paisajes sonoros complejos, mientras que trabajos posteriores como Duplex (2003) y Walls (2007) lo consolidaron como un productor capaz de equilibrar la precisión técnica con la emoción melódica. La crítica internacional, desde Pitchfork hasta The Line of Best Fit, ha señalado su capacidad para moverse entre la pista de baile y la contemplación introspectiva, un rasgo que lo distingue dentro de la escena electrónica.

El gran salto llegó con su asociación con Modeselektor bajo el nombre de Moderat, un proyecto que redefinió la electrónica alemana con discos como II (2013) y III (2016). Sin embargo, su carrera en solitario nunca perdió fuerza: The Devil’s Walk (2011) mostró un viraje hacia un pop experimental más orquestado, mientras que LP5 (2019) fue descrito por medios como Rolling Stone como un trabajo etéreo y detallista, capaz de capturar la vulnerabilidad en medio de la producción digital. Tras ese álbum, Ring atravesó un periodo de silencio creativo que lo llevó a replantear su proceso, culminando en A Hum Of Maybe. Este nuevo disco, compuesto por once temas, promete ser la síntesis de su recorrido: un equilibrio entre la electrónica intrincada y la emoción vocal, entre la precisión técnica y la búsqueda de lo humano en el sonido.

